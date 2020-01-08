На озере Сент-Клер сняли на видео плавающую сову

Департамент шерифа Мичигана опубликовал удивительные кадры совы, плавающей в озере. Странное событие, произошло на озере Сент-Клер.

Полиция предположила, что это существо было "снежной совой, которую несколько раз видели в этом районе. В видеоролике птица плывет по озеру до тех пор, пока не достигает берега, где она взбирается на скалу и стряхивает воду со своих перьев. Затем сова взлетает и улетает из этого района, доказывая, что она искусна в воздушном, морском и сухопутном путешествии.

Поскольку совы не обладают водонепроницаемыми перьями, для них плавать-это что-то необычное явление и, как говорят специалисты по дикой природе, обычно происходит только тогда, когда существа вынуждены это делать.