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Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

Пассажирский самолет, перевозивший не менее 160 человек, направлявшихся в украинскую столицу Киев, разбился через несколько минут после взлета из главного международного аэропорта Тегерана.

Иранский Красный Полумесяц заявил, что шансов найти выживших не было - все находившиеся на борту погибли в результате крушения.

МИД Украины подтвердил эту оценку, сославшись на информацию от авиакомпании, и сообщил, что на борту самолета находилось более 160 человек. По местным данным, это число может достигать 180 человек.

Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

"Самолет разбился через пять минут после взлета”, - сказал представитель гражданской авиации Реза Джафарзаде. "Пилот не выходил на связь с вышкой и не объявлял о чрезвычайной ситуации до катастрофы.”

Куливанд сообщил государственному телевидению в среду утром, что в результате авиакатастрофы погибли 179 человек, все, кроме 32 граждане Ирана.

Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Украинские Международные авиалинии" вылетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в 6.12 утра по Тегеранскому времени в среду и упал примерно через 10 минут, сообщается на сайте отслеживания рейсов.

Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

Boeing выпустил краткое заявление, в котором говорится, что он был в курсе сообщений СМИ о катастрофе и собирал дополнительную информацию.

Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

На видеозаписи катастрофы, распространенной информационным агентством ISNA, видно, что самолет горел, когда он упал с неба.

Самолету Международных Авиалиний Украины не исполнилось и четырех лет с момента выпуска. Следственная группа в настоящее время находится на месте крушения самолета на юго-западной окраине Тегерана, сообщил представитель гражданской авиации Реза Джафарзаде. “После взлета из международного аэропорта Имама Хомейни он разбился между Парандом и Шахрияром”, - сказал Джафарзаде.

Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

На фотографии, опубликованной позднее иранским государственным информационным агентством IRNA, видно, что спасатели находятся на фермерском поле, а рядом с ними лежат обломки самолета.

Авиакатастрофа в Иране: украинский пассажирский Boeing упал недалеко от Тегерана

Boeing, как и другие производители авиакомпаний, обычно помогает в расследовании крушений. Однако на эти усилия в данном случае может повлиять проводимая США санкционная кампания, поскольку президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами в мае 2018 года.

08 январь 2020 /
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