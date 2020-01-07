6 января, что-то неожиданное произошло на поверхности земли в северной Норвегии - было зафиксировано внезапное изменение токов земли и магнитного поля, а за 15 минут до этого межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов, а плотность солнечного ветра подскочила более чем в 5 раз.

"Электрические токи начали течь", - сообщает Роб Штаммс, который контролирует токи земли в геофизической обсерватории Polarlightcenter в Лофотене.

"Это было похоже на какую-то ударную волну", - говорит Штаммс. - Мои приборы засекли внезапное сильное изменение токов земли и нашего местного магнитного поля. Это действительно было неожиданно"

Космический аппарат НАСА ACE также обнаружил что-то необычное. Примерно за 15 минут до появления аномалии в Норвегии межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов, а плотность солнечного ветра подскочила более чем в 5 раз.

Земля, возможно, пересекла складку в токовом слое гелиосферы-гигантскую волнистую мембрану электрического тока, пульсирующего через Солнечную систему. Такие пересечения могут вызвать такого рода эффекты.

В то время как потоки текли через землю, полярные сияния заполняли небо. Райанн Эльзайн сфото графировал всплеск огней из Утсйоки, Финляндия:

- Вот это сюрприз!- говорит Эльзейн. "Полярные сияния были внезапными и динамичными, с быстро движущимися зелеными иглами и несколькими фиолетовыми полосами!"

"Мы не могли видеть полярные сияния в Северной Норвегии из-за облачного покрова", - говорит Штаммес. "Нам пришлось довольствоваться электричеством под ногами"