"Загадочная спираль" впервые была зафиксирована еще в 1988 году

Эта фото графия облетела весь мир, а само событие взбудоражило жителей всего земного шара. Таинственная голубая вращающаяся спираль внезапно появилась в небе над Норвегией и Японией, сбивая с толку не только простых людей но и ученых. А знаете ли Вы, что впервые это явление было зафиксировано еще в 1988 году?

Еще в декабре 2009 года в небе Финнмарка, Норвегия, появился причудливый вихрь закрученных световых водоворотов, оставив тысячи жителей озадаченными.

Свидетели от Тренделага до Финнмарка сравнивали это удивительное зрелище с чем угодно – от русской ракеты до метеорит а или ударной волны, некоторые даже выдвигали предположения, что это портал в параллельную вселенную.

Странный небесный феномен начался, когда то, что казалось голубым светом, казалось, взлетело из-за горы. Затем он остановился в воздухе и начал вращаться.

В течение нескольких секунд гигантская спираль покрыла все небо. Затем из её центра вырвался сине-зеленый луч света, который длился от десяти до двенадцати минут, а затем полностью исчез.

Норвежский Метеорологический институт был наводнен телефонными звонками во время и сразу после события.

По мнению астроном ов, эта странная спираль не была связана с Авророй или северным сиянием, столь распространенным в этой области мира.

Как показано на видео ниже, аналогичное явление было также зафиксировано в небе над Японией 25 сентября 1988 года.

Это не погодное явление, может быть, космический корабль? По словам этого человека, та же самая закрученная спираль света вновь появилась в течение следующих пяти дней.

Затем рассказчик объясняет, что эта запись хранилась в секрете в течение последних 20 лет и что это странное явление произошло в конце Холодной войны, когда Советский Союз был на грани распада.

Таким образом, люди заподозрили Советский Союз, как источник этой аномалии, выдвигались предположения, что СССР проводит, какие-то испытания или уничтожает свое ядерное оружие.

Очевидцы в этом сюжете рассказывают, что в небе внезапно появился круг света и становился все больше и больше. Через некоторое время странные световые полосы начали вращаться по часовой стрелке, а затем внезапно изменили свое направление.

Только вот СССР в 1988 году вряд ли был способен на проведение, каких-то испытаний нового вооружения. В стране шел второй этап "Перестройки" и страна фактически находилась на пороге скорого развала. Кстати, именно в 1988 году СССР подписал Монреальский протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя.

Единственное, что хотя бы, как-то могло стать причиной подобного феномена, был запуск 11 марта этого года в искусственных спутников Земли «космос -1924», «космос -1925», «космос -1926», «космос -1927», «космос -1928», «космос -1929», «космос -1930», «космос -1931». Выведение на орбиту всех восьми спутников осуществлено одной ракетой-носителем.

Но запуск произошел в марте, а таинственная спираль появилась 25 сентября 1988 года. В этот период времени никаких запусков космических кораблей СССР не производил.