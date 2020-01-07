Бушующий стратосферный полярный вихрь достиг своей самой холодной температуры за 40 лет

Стратосферный полярный вихрь становится чудовищным, поскольку он достиг своей самой холодной температуры за последние 40 лет.

Он вращается на скорости более 600 км / ч в стратосфере! Это подтолкнет холодный воздух в США, но теплый воздух в Европу.

Новые радиозондовые данные, полученные над Рейкьявиком, Исландия, показывают, что стратосферный полярный вихрь достиг своей самой низкой температуры -96°c за последние 40 лет.

Данные ниже показывают, что -96°c было достигнуто на высоте 25,6 км.

Анализ NASA / GMAO вокруг западной Исландии и Юго-Восточной Гренландии показывает, что темное пятно Гренландии составляет -97°C.

Это самая холодная температура за последние 40 лет (набор данных MERRA-2). Такие холодные температуры способствуют образованию полярных стратосферных облаков (PSC).

Как полярный стратосферный вихрь влияет на нашу погоду?

Температура является одним из показателей силы полярного вихря, но его ветровое воздействие дает лучшую оценку его силы и, следовательно, его возможного влияния на нашу погоду.

Хороший способ оценить мощность полярного вихря / циркуляции - это график ниже, в котором отрицательные значения означают более слабый вихрь, а положительные значения-более сильный вихрь. Прогноз четко показывает, что полярный вихрь усиливается (положительные значения).

Скорость ветра стратосферной полярной струи на разных высотах удивительно высока - 400 ки\ч на высоте 30 км.

И 600 км\ч на высоте 45kм. Полярный вихрь в настоящее время является свирепым зверем.