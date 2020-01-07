Ломать не строить

Разрушение, притягивающее взгляд. Бьющееся стекло, попадание снарядов в цель, воздействие сверхнизких температур, банальные падения и другие процессы, следствием которых становятся не только вдребезги разлетающиеся предметы, но и завораживающая красота происходящего.



В научно-популярных фильмах часто показывают красивые процессы и снимать их красиво тоже давно научились. Есть замедленное видео, которое позволяет увидеть во всех подробностях то, что происходит за считанные доли секунды. Есть макрообъективы, которые позволяют рассмотреть в деталях нечто очень маленькое. Есть шлирен-камеры, которые показывают оптические неоднородности. Есть экшн-камеры, которые благодаря своим размерам проникают туда, куда человеческий взгляд добраться не может.

Но в рамках обычного научно-популярного фильма такая красота — как правило, лишь одни из эпизодов. А этот состоит из красоты на все 100%.