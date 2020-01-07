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Всё живое
Люди, кони… а еще кошки, собаки, рыбы, хамелеоны, змеи, куры, совы, саранча, воробьи, бабочки, ну и, конечно, растения. В общем, мы собрали самые зрелищные кадры с разными живыми существами, которые делают что-то необычное, или наоборот – что-то очень обыденное. Но ведь, как вы уже знаете, порой даже привычные всем действия при тщательном рассмотрении выглядят очень впечатляюще.
07 январь 2020 /
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