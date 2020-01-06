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Инопланетяне могут быть среди нас, считает известный британский астронавт

Инопланетяне могут быть среди нас, считает известный британский астронавт

Первый британский астронавт - доктор Хелен Шарман, уверена, что мы не одиноки во Вселенной.

Первая британская женщина, когда-либо посещавшая космическую станцию "Мир", Шарман взлетела на борту космического корабля "Союз" в рамках британского проекта Juno 18 мая 1991 года и провела в космосе около 8 дней.

Конкуренция за эту должность была жесткой, и она была выбрана из более чем 13 000 кандидатов.

"Вера в себя и отношение к тому, что можно сделать, изменили мою жизнь",-сказала она.

"Я поставила галочки на всех этих анкетах, но подумала, что они не выберут меня, поэтому я не буду беспокоиться (подавать заявку). К тому времени, когда я вернулась домой, я поняла, что если я не подам заявление, то они не смогут выбрать меня."

Теперь, спустя более чем 28 лет после ее короткого пребывания в космосе, память о путешествии так же сильна, как и раньше.

- Нет большей красоты, чем смотреть на Землю с высоты, - сказала она.

- Я никогда не забуду, как впервые увидел её с орбиты.

Говоря о внеземной жизни, Шарман по-прежнему уверена, что мы не одиноки.

- Инопланетяне существуют, и это бесспорный факт. Во Вселенной так много миллиардов звезд, что там должны быть все виды жизни.

- Будут ли они, как мы с вами, состоять из углерода и азота? А может, и нет.

- Вполне возможно, что они прямо сейчас здесь среди нас, и мы просто не можем их видеть.

06 январь 2020 /
Хочу все знать
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