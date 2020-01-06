Во дворце римского императора Нерона найдена секретная комната

Император Нерон в представлении художника

Сегодня человечество вовсю осваивает космос , но даже на Земле есть много чего неизведанного. Наших далеких предков можно вполне сравнить с пока еще не обнаруженными инопланетянами, ведь их культура полна всевозможных ритуалов и построек, назначение которых нам до сих пор неизвестно. Например, ученым до сих пор непонятны некоторые аспекты жизни цивилизации Майя, но археологи часто находят построенные ими сооружения со всевозможными артефактами и строят весьма интересные предположения. Но тайн полны и другие исторические цивилизации. Например, совсем недавно в огромном дворце римского императора Нерона была найдена секретная комната, внутри которой ученые обнаружили много чего интересного.

О находке было рассказано в научном издании ScienceAlert. Комната была обнаружена внутри огромного дворца под названием Domus Aurea, который был построен после так называемого Великого римского пожара, который опустошил крупнейший город Италии в течении всего девяти лет. В те времена Римом правил император Нерон и по его приказу на холмах Пфальц, Эсквилин, Оппиан и Келиан был построен дворец, включающий в себя как минимум 300 комнат.

Проход в секретную комнату построенного при Нероне дворца

Секретная комната римского императора

Реставрация дворца Domus Aurea, также известного как «Золотой дом», ведется на протяжении многих лет. Ранее археологам удалось изучить многие комнаты но, как оказалось, во дворце есть еще одно помещение, которое до сих пор оставалось незамеченным. Оно было найдено случайно, во время работы в одной из других комнат. Взобравшись на строительные леса, археологи обнаружили отверстие, за которым явно был проход.

Фрески на стенах секретной комнаты

Так и оказалось — расширив вход, археологи обнаружили совершенно новую для них комнату. К большому сожалению, она оказалось полна грязи и на данный момент ее невозможно полностью убрать. Дело в том, что в ходе «уборки» исследователи могут повредить здание, что крайне нежелательно, поэтому в 2020 году ученые не собираются трогать грязь.

Однако, археологам все равно удалось найти весьма интересные объекты. Речь идет о рисунках, которые были нанесены водными красками на свежую штукатурку. На древних картинах можно различить изображения настоящих и мифических существ, среди которых есть кентавры, сущности с козлиными рогами и животные, некоторые из которых несут на руках музыкальные инструменты. На некоторые участки картин нанесена позолота, что придает находке особенную ценность. Ученые назвали свою находку Комнатой Сфинкса.

Кто жил в этой комнате и в каких целях строился настолько богатый дворец, ученым точно неизвестно. Однако, они приняли во внимание то, что император Нерон был нелюбим народом за свою жестокость. Однако, его это вряд ли очень смущало, потому что он всегда хотел выделяться среди других правителей и жил крайне экстравагантно. Исходя из этого историки сделали вывод, что дворец был предметом роскоши.