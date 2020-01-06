» » Во дворце римского императора Нерона найдена секретная комната

Во дворце римского императора Нерона найдена секретная комната

Во дворце римского императора Нерона найдена секретная комната

Император Нерон в представлении художника

Сегодня человечество вовсю осваивает космос, но даже на Земле есть много чего неизведанного. Наших далеких предков можно вполне сравнить с пока еще не обнаруженными инопланетянами, ведь их культура полна всевозможных ритуалов и построек, назначение которых нам до сих пор неизвестно. Например, ученым до сих пор непонятны некоторые аспекты жизни цивилизации Майя, но археологи часто находят построенные ими сооружения со всевозможными артефактами и строят весьма интересные предположения. Но тайн полны и другие исторические цивилизации. Например, совсем недавно в огромном дворце римского императора Нерона была найдена секретная комната, внутри которой ученые обнаружили много чего интересного.

О находке было рассказано в научном издании ScienceAlert. Комната была обнаружена внутри огромного дворца под названием Domus Aurea, который был построен после так называемого Великого римского пожара, который опустошил крупнейший город Италии в течении всего девяти лет. В те времена Римом правил император Нерон и по его приказу на холмах Пфальц, Эсквилин, Оппиан и Келиан был построен дворец, включающий в себя как минимум 300 комнат.

Во дворце римского императора Нерона найдена секретная комната

Проход в секретную комнату построенного при Нероне дворца


Секретная комната римского императора

Реставрация дворца Domus Aurea, также известного как «Золотой дом», ведется на протяжении многих лет. Ранее археологам удалось изучить многие комнаты но, как оказалось, во дворце есть еще одно помещение, которое до сих пор оставалось незамеченным. Оно было найдено случайно, во время работы в одной из других комнат. Взобравшись на строительные леса, археологи обнаружили отверстие, за которым явно был проход.

Во дворце римского императора Нерона найдена секретная комната

Фрески на стенах секретной комнаты

Так и оказалось — расширив вход, археологи обнаружили совершенно новую для них комнату. К большому сожалению, она оказалось полна грязи и на данный момент ее невозможно полностью убрать. Дело в том, что в ходе «уборки» исследователи могут повредить здание, что крайне нежелательно, поэтому в 2020 году ученые не собираются трогать грязь.

Однако, археологам все равно удалось найти весьма интересные объекты. Речь идет о рисунках, которые были нанесены водными красками на свежую штукатурку. На древних картинах можно различить изображения настоящих и мифических существ, среди которых есть кентавры, сущности с козлиными рогами и животные, некоторые из которых несут на руках музыкальные инструменты. На некоторые участки картин нанесена позолота, что придает находке особенную ценность. Ученые назвали свою находку Комнатой Сфинкса.

Кто жил в этой комнате и в каких целях строился настолько богатый дворец, ученым точно неизвестно. Однако, они приняли во внимание то, что император Нерон был нелюбим народом за свою жестокость. Однако, его это вряд ли очень смущало, потому что он всегда хотел выделяться среди других правителей и жил крайне экстравагантно. Исходя из этого историки сделали вывод, что дворец был предметом роскоши.

06 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему раскопанный кельтский щит считается археологическим открытием тысячелетия?
Хочу все знать

Почему раскопанный кельтский щит считается археологическим открытием тысячелетия?

Археологи практически каждый месяц находят древние артефакты и часто называют свои открытия сенсационными. Например, совсем недавно в Египте были обнаружены 30 хорошо сохранившихся и нетронутых
Хочу все знать

"Митраум из цветного мрамора" в честь римского бога обнаружен в Италии

Около 1600 лет назад древние римляне поклонялись Богу Митре, возможно, в измененном состоянии сознания, в пределах "Митраума цветных мраморов", сказали археологи, которые нашли остатки этого храма в
Найден самый древний наскальный рисунок с изображением охоты
Хочу все знать

Найден самый древний наскальный рисунок с изображением охоты

Время от времени археологи находят весьма интересные и красивые рисунки, сделанные тысячи лет назад. Например, в октябре 2019 года мы рассказывали про найденную в Помпеях картину с изображением
Скальный дворец индейцев анасази
Хочу все знать

Скальный дворец индейцев анасази

...
10 фактов об изумрудах
Хочу все знать

10 фактов об изумрудах

Изумруд — один из самых красивых и удивительных драгоценных камней. Предлагаем вашему вниманию подборку фактов об изумрудах. 1. Изумруд — особо ценная разновидность берилла. 2. Самые крупные камни
Интересные факты о запретном городе.
Хочу все знать

Интересные факты о запретном городе.

Запретный город занимает площадь в 720000 квадратных метров. Интересный факт для сравнения: Дворец Топкапы в Стамбуле 700000 квадратных метров, Ватикан 440000 квадратных метров, и Кремль 275000
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
В темные кратеры на Луне попадает больше углекислоты, чем ожидалось

В темные кратеры на Луне попадает больше углекислоты, чем ожидалось

В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

Почему ученые озабочены проблемой атома?

Почему ученые озабочены проблемой атома?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+