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Где и как безопасно купить Bitcoin

Многих пользователей интересует вопрос: зачем покупать биткойны, когда существуют традиционные валюты? Каковы преимущества это криптовалюты?

 

Причины покупки биткойнов у всех разные. Можно назвать следующие, наиболее актуальные:

  1. Биткойн-инвесторы приобретают и хранят криптомонеты для получения долгосрочной прибыли.
  2. Волна торговли на биржевых покупках в периоды волатильности.
  3. С целью умножения на бирже.
  4. Для безопасности. Биткойн можно рассматривать, в качестве альтернативы во время финансового кризиса. Помимо того, безопаснее хранить финансы в биткойнах, чем в банке или электронном кошельке.

• Обойти банковские ограничения и обеспечить анонимность транзакций.

Существуют также нелегальные причины для покупки данных криптомонет:

  1. Покупатели биткойнов покупают в даркнете нелегальные продукты, например психотропные вещества, оружие и прочие товары, которые можно заказать лишь за эти валюты.
  2. В целях отмывания денег. Обычно это делается через незаконные или полулегальные обмены.

Есть преимущества покупки цифрового золота. Биткойн позволяет осуществлять международные платежи дешевле и быстрее, чем посредством банковского перевода, так как комиссия за перевод криптомонет очень малая, а время транзакции составляет не более нескольких часов, а не 2-3 дня, как в банках. Поэтому перевод больших сумм таким способом очень выгоден.

Покупка в интернете не сложна для пользователей криптовалюты. Ниже мы назовём основные способы транзакции биткойнов онлайн и офлайн. Есть несколько способов купить биткойн:

  • покупать онлайн напрямую у других владельцев. Это рискованный способ, так как в сети работает много мошенников. Поэтому нао обращаться к проверенным продавцам;
  • посредством онлайн-обменников;
  • на биржах bitcoin;
  • наличными через банкоматы с биткойнами или крипто- банкоматы.

Покупать через биржи биткойнов сложнее, чем через обменники, потому что вам нужно внести депозит, изменить валюту, а затем вывести деньги на свой кошелёк с меньшими комиссионными за обмен.

06 январь 2020 /
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