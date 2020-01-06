Где и как безопасно купить Bitcoin
Многих пользователей интересует вопрос: зачем покупать биткойны, когда существуют традиционные валюты? Каковы преимущества это криптовалюты?
Причины покупки биткойнов у всех разные. Можно назвать следующие, наиболее актуальные:
- Биткойн-инвесторы приобретают и хранят криптомонеты для получения долгосрочной прибыли.
- Волна торговли на биржевых покупках в периоды волатильности.
- С целью умножения на бирже.
- Для безопасности. Биткойн можно рассматривать, в качестве альтернативы во время финансового кризиса. Помимо того, безопаснее хранить финансы в биткойнах, чем в банке или электронном кошельке.
• Обойти банковские ограничения и обеспечить анонимность транзакций.
Существуют также нелегальные причины для покупки данных криптомонет:
- Покупатели биткойнов покупают в даркнете нелегальные продукты, например психотропные вещества, оружие и прочие товары, которые можно заказать лишь за эти валюты.
- В целях отмывания денег. Обычно это делается через незаконные или полулегальные обмены.
Есть преимущества покупки цифрового золота. Биткойн позволяет осуществлять международные платежи дешевле и быстрее, чем посредством банковского перевода, так как комиссия за перевод криптомонет очень малая, а время транзакции составляет не более нескольких часов, а не 2-3 дня, как в банках. Поэтому перевод больших сумм таким способом очень выгоден.
Покупка в интернете не сложна для пользователей криптовалюты. Ниже мы назовём основные способы транзакции биткойнов онлайн и офлайн. Есть несколько способов купить биткойн:
- покупать онлайн напрямую у других владельцев. Это рискованный способ, так как в сети работает много мошенников. Поэтому нао обращаться к проверенным продавцам;
- посредством онлайн-обменников;
- на биржах bitcoin;
- наличными через банкоматы с биткойнами или крипто- банкоматы.
Покупать через биржи биткойнов сложнее, чем через обменники, потому что вам нужно внести депозит, изменить валюту, а затем вывести деньги на свой кошелёк с меньшими комиссионными за обмен.
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