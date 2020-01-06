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Люди настроены на магнитные поля Земли

Люди настроены на магнитные поля Земли

Биологи знали, что некоторые мигрирующие животные, от птиц до морских черепах, способны чувствовать магнитные поля Земли. Теперь новое исследование показало, что люди также могут чувствовать изменения в этих областях.

Группа ученых-геологов и нейробиологов из Калифорнийского технологического института и Токийского университета решила определить, есть ли у человека чувство, известное как магниторецепция.

Магниторецепция — это чувство, которое даёт организму возможность ощущать магнитное поле, что позволяет определять направление движения, высоту или местоположение на местности.

"Магниторецепция, восприятие геомагнитного поля, является сенсорной способностью, выявленной во всех основных группах позвоночных и некоторых беспозвоночных, но ее присутствие у людей не проверялось”,-пишут исследователи.

Возглавляемые ученым-геологом доктором Джозефом Киршвинком и нейробиологом доктором Шином Шимохо, команда использовала электроэнцефалографию, или ЭЭГ, для регистрации волновых всплесков мозга участников, когда они манипулировали магнитными полями.

В экспериментах было зафиксировано снижение активности альфа-диапазона у некоторых участников исследования. Такое снижение является обычной реакцией на сенсорный ввод, считают ученые.

”Мы выявили сильную, специфическую реакцию человеческого мозга на значимые вращения магнитных полей Земли"

Исследование было специально настроено для Северного полушария, где проводились исследования. Исследователи надеются продолжить изучение того, как различные человеческие популяции реагируют на изменения магнитных полей Земли, чтобы получить дополнительную информацию об этой дополнительной возможности человеческого организма.

"Учитывая известное присутствие высокоразвитых геомагнитных навигационных систем у видов по всему животному миру, возможно, не удивительно, что мы можем сохранить по крайней мере некоторые функционирующие нейронные компоненты, особенно учитывая кочевой образ жизни охотников/собирателей наших не слишком далеких предков”,-написала команда в своем исследовании. - Полный объем этого наследства еще предстоит выяснить.”

Исследование было опубликовано в журнале eNeuro . Финансирование исследований было предоставлено программой Human Frontiers Science Program, агентством передовых оборонных исследовательских проектов и Японским обществом содействия развитию науки.

06 январь 2020 /
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