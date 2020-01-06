» » В США сняли на видео похищение человека инопланетянами

В США сняли на видео похищение человека инопланетянами

В США сняли на видео похищение человека инопланетянами

Странное событие произошло 27 декабря 2019 года в американском городе Портер, штат Техас.

Супружеская пара выложившая видео в соцсеть, сопроводила его следующим комментарием:

"Сегодня утром мы с женихом просматривали видео, записанные камерой наблюдения установленной в нашем доме и обнаружили странный сбой. Я сказала: Послушай, Ринг, тебя похитили инопланетяне! На самом деле мы не можем объяснить, что произошло, но в любом случае, это было действительно забавно..."

На кадрах, которые были записаны в одном из домов в Портере, видно, что мужчина вышел через парадную дверь и пошел по садовой дорожке.

Однако, когда он достигает ворот, наступает внезапная пауза, и человек, не только исчезает, но превращается в маленькое пятнышко света, которое улетает в небо.

Рациональное объяснение может заключаться в техническом сбое камеры, когда она зависла и включилась снова в тот момент, когда какое-то насекомое появилось в точно той же точке где стоял мужчина на момент зависания камеры, что само по себе кажется невероятно точным совпадением.

А может его действительно похитили инопланетяне и это первый задокументированный на видео случай похищения...

06 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
SpaceX опубликовала видео, снятое «глазами» ракеты
Хочу все знать

SpaceX опубликовала видео, снятое «глазами» ракеты

Компания SpaceX опубликовала видео, снятое высоко над Землей с головного обтекателя ракеты во время запуска спутника связи Arabsat-6A в апреле....
Конвертеры видео – выбираем лучший
Хочу все знать

Конвертеры видео – выбираем лучший

Конвертеры видео: программа, предназначенная для преобразования видео из одного формата в другой. 
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
Хочу все знать

Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры

Видеоматериал демонстрирует сильную вспышку в центре чёрной дыры, расположенной на расстоянии в 10 тысяч световых лет от Земли....
Интересные видео ролики на video.online.ua
Хочу все знать

Интересные видео ролики на video.online.ua

Многие люди заинтересованы в возможности просмотра интересного видео, которое способно порадовать увлекательными сюжетами. Разнообразие роликов позволяет найти именно самое интересное и оригинальное
Достопримечательности Москвы через веб камеры
Хочу все знать

Достопримечательности Москвы через веб камеры

Веб-камеры в Москве в реальном времени транслируют ситуации на улицах многих районов нашей столицы. Передачи с московских веб-камер бесплатны, обычно доступны, в основном беспроводные, без звука, а
Чемпионат мира по футболу буквально убивает мужчин в Китае
Хочу все знать

Чемпионат мира по футболу буквально убивает мужчин в Китае

Кто знал, что мировая «футбольная лихорадка» и в самом деле может убивать людей? Однако китайские футбольные болельщики действительно яростно «болели»: трое мужчин умерли в ходе чемпионата от
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
В темные кратеры на Луне попадает больше углекислоты, чем ожидалось

В темные кратеры на Луне попадает больше углекислоты, чем ожидалось

В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

Почему ученые озабочены проблемой атома?

Почему ученые озабочены проблемой атома?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+