В США сняли на видео похищение человека инопланетянами

Странное событие произошло 27 декабря 2019 года в американском городе Портер, штат Техас.

Супружеская пара выложившая видео в соцсеть, сопроводила его следующим комментарием:

"Сегодня утром мы с женихом просматривали видео, записанные камерой наблюдения установленной в нашем доме и обнаружили странный сбой. Я сказала: Послушай, Ринг, тебя похитили инопланетяне! На самом деле мы не можем объяснить, что произошло, но в любом случае, это было действительно забавно..."

На кадрах, которые были записаны в одном из домов в Портере, видно, что мужчина вышел через парадную дверь и пошел по садовой дорожке.

Однако, когда он достигает ворот, наступает внезапная пауза, и человек, не только исчезает, но превращается в маленькое пятнышко света, которое улетает в небо.

Рациональное объяснение может заключаться в техническом сбое камеры, когда она зависла и включилась снова в тот момент, когда какое-то насекомое появилось в точно той же точке где стоял мужчина на момент зависания камеры, что само по себе кажется невероятно точным совпадением.

А может его действительно похитили инопланетяне и это первый задокументированный на видео случай похищения...