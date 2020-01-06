В США сняли на видео похищение человека инопланетянами
Странное событие произошло 27 декабря 2019 года в американском городе Портер, штат Техас.
Супружеская пара выложившая видео в соцсеть, сопроводила его следующим комментарием:
"Сегодня утром мы с женихом просматривали видео, записанные камерой наблюдения установленной в нашем доме и обнаружили странный сбой. Я сказала: Послушай, Ринг, тебя похитили инопланетяне! На самом деле мы не можем объяснить, что произошло, но в любом случае, это было действительно забавно..."
На кадрах, которые были записаны в одном из домов в Портере, видно, что мужчина вышел через парадную дверь и пошел по садовой дорожке.
Однако, когда он достигает ворот, наступает внезапная пауза, и человек, не только исчезает, но превращается в маленькое пятнышко света, которое улетает в небо.
Рациональное объяснение может заключаться в техническом сбое камеры, когда она зависла и включилась снова в тот момент, когда какое-то насекомое появилось в точно той же точке где стоял мужчина на момент зависания камеры, что само по себе кажется невероятно точным совпадением.
А может его действительно похитили инопланетяне и это первый задокументированный на видео случай похищения...
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