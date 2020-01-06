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Астронавт вылечился от тромбоза во время полета на МКС

Астронавт вылечился от тромбоза во время полета на МКС

Вызвать в экстренных случаях скорую или добраться до ближайшей больницы порой бывает непросто, но что если вам нужна медицинская помощь, а вы находитесь на борту Международной космической станции? Именно такой случай произошел с астронавтом NASA, имя которого не раскрывается.

У астронавта во время пребывания на МКС был обнаружен тромбоз глубоких вен – сгусток крови в яремной вене на шее. Поскольку тромб мог переместиться в другие места, такие как легкие, сердечные сосуды или мозг, ситуация представляла опасность для жизни.

В NASA не могли предвидеть такую ситуацию, поэтому разработанного метода лечения тромбоза в невесомости у специалистов ведомства не оказалось. Они обратились к доктору медицинских наук и признанному специалисту по тромбозам Стефану Моллу.

«Моей первой реакцией, когда ко мне обратились из NASA, было спросить, а могу ли я посетить МКС и лично осмотреть пациента? Но в ведомстве мне заявили, что не могут отправить меня в космос достаточно быстро, поэтому я приступил к оценке состояния астронавта и планированию лечения прямо с Земли», – Стефан Молл.

«Обычный протокол лечения пациентов с тромбозом глубоких вен заключается в том, чтобы использовать препараты, разжижающие кровь в течение как минимум трех месяцев. Это должно предотвратить увеличение сгустка и уменьшить вред, который он может причинить, переместившись в другую часть тела, например, в легкие.

Но при приеме таких препаратов существует некоторый риск того, что в случае травмы произойдет внутреннее кровотечение, которое будет трудно остановить. В таких случаях может потребоваться неотложная медицинская помощь, а в космосе таких отделений нет. Поэтому нам пришлось очень тщательно взвесить все варианты», – поясняет Молл.

Из имеющихся средств на борту МКС было некоторое количество эноксапарина, который начал принимать астронавт, пока NASA не смогло доставить на борт космического корабля другие необходимые препараты. Курс лечения инъекциями эноксапарина продолжался около 40 дней, а на 43-й день лечения на МКС были доставлены таблетки апиксабана, которые пациент принимал перорально.

В течение всего процесса лечения, который длился более 90 дней, астронавт проводил УЗИ на собственной шее под руководством радиологической команды на Земле, чтобы контролировать сгусток крови. Молл также общался с космонавтом в этот период по электронной почте и по телефону.


«Когда астронавт позвонил мне на домашний телефон, трубку сняла жена, а потом передала мне ее с комментарием: «Стефан, это телефонный звонок из космоса». Было довольно удивительно. Он просто хотел поговорить со мной, как будто был одним из других моих пациентов. И удивительно, что связь была даже лучше, чем, когда я звонил своей семье в Германию, несмотря на то, что МКС движется вокруг земли со скоростью 17 тысяч миль в час», – отмечает Молл.

За четыре дня до возвращения на Землю астронавт перестал принимать лекарства, чтобы избежать негативных последствий перегрузки при приземлении. Исследование, проведенное уже на Земле, показало, что тромб не нуждается в дальнейшем лечении и не представляет опасности для жизни пациента.

В NASA подчеркивают, что тромбоз был бессимптомным, а обнаружить его удалось только благодаря УЗИ шеи в ходе исследования того, как жидкости тела перераспределяются в невесомости. Если бы не это обследование, невозможно сказать, каким бы был результат. Поэтому Молл продолжает работу с NASA, чтобы получить дополнительные сведения о том, как кровь и тромбы ведут себя в космосе.

06 январь 2020 /
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