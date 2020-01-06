Магнитный щит Земли дал трещину
На солнце нет вспышек, соответственно на Земле не может быть никакой геомагнитной бури, но полярные сияния заполнили небо над Рингвассейей в Норвегии.
Гуннар Хильдонен сделавшая снимки:
-Я была на улице, убирала снег с подъездной дорожки, когда облака расступились и мощное сияние устроило безумно красивое шоу... из ниоткуда... Активность солнца была низкой, так что это был действительно большой сюрприз..
Действительно, полярные сияния не были в прогнозе на 4 января. Скорость солнечного ветра была низкой, и никакой геомагнитной активности не ожидалось.
Что случилось?
Открылась относительно небольшая трещина в магнитном поле Земли и она оставалась открытой в течение многих часов.
Медленно движущийся солнечный ветер просачивался через щель, в конечном счете обеспечивая топливо для мощного всплеска полярных сияний.
Аналогичные явления наблюдались в Финляндии и Исландии.
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