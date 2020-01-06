» » Магнитный щит Земли дал трещину

Магнитный щит Земли дал трещину

Магнитный щит Земли дал трещину

На солнце нет вспышек, соответственно на Земле не может быть никакой геомагнитной бури, но полярные сияния заполнили небо над Рингвассейей в Норвегии.

Гуннар Хильдонен сделавшая снимки:

-Я была на улице, убирала снег с подъездной дорожки, когда облака расступились и мощное сияние устроило безумно красивое шоу... из ниоткуда... Активность солнца была низкой, так что это был действительно большой сюрприз..

Магнитный щит Земли дал трещину

Действительно, полярные сияния не были в прогнозе на 4 января. Скорость солнечного ветра была низкой, и никакой геомагнитной активности не ожидалось.

Что случилось?

Открылась относительно небольшая трещина в магнитном поле Земли и она оставалась открытой в течение многих часов.

Медленно движущийся солнечный ветер просачивался через щель, в конечном счете обеспечивая топливо для мощного всплеска полярных сияний.

Аналогичные явления наблюдались в Финляндии и Исландии.

06 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Геомагнитную активность связали с протонными дождями
Хочу все знать

Геомагнитную активность связали с протонными дождями

Длительные наблюдения за так называемыми протонными высыпаниями помогли российским ученым доказать, что эти "дожди" и вспышки геомагнитной активности связаны между собой. ...
Моделирование звуков гудения магнитного поля Земли
Хочу все знать

Моделирование звуков гудения магнитного поля Земли

Физик Люсиль Турк из Университета Хельсинки в Финляндии представил моделирование звуков гудения магнитного поля Земли, которое защищает планету от излучения солнечного ветра....
Как возникает северное сияние
Хочу все знать

Как возникает северное сияние

На протяжении веков люди смотрели на одно из природных чудес на Земле — северное сияние, не зная, что же это такое. Древние народы, например, имели своё собственное объяснение: эскимосские племена
Самые интересные факты о космосе.
Хочу все знать

Самые интересные факты о космосе.

1. Луна постепенно удаляется от Земли и год за годом становиться дальше на  4 см. Одна из причин этого явления — это замедление периода вращения Земли на 2 миллисекунды в день. Учёные предполагают,
Небесная машина времени: как снимать захватывающие видео о движении звезд
Хочу все знать

Небесная машина времени: как снимать захватывающие видео о движении звезд

Сегодня я хочу показать вам завораживающие виды звездного неба — Млечный Путь, созвездие Ориона, Плеяды, полярные сияния, и многое-многое другое, на видео ниже.статьи и видео.Следующее видео снято на
Самые зрелищные и красивые природные явления в мире
Хочу все знать

Самые зрелищные и красивые природные явления в мире

Яркие, волшебные и иногда нелогичные природные феномены не перестают удивлять. Посмотрим, чем удивляет нас планеты Земля.Рейтинг самых зрелищных природных явленийРезультаты рейтингов у разных изданий
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
В темные кратеры на Луне попадает больше углекислоты, чем ожидалось

В темные кратеры на Луне попадает больше углекислоты, чем ожидалось

В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

В Шотландии обнаружили доисторический каменный памятник, построенный для привлечения молний

Почему ученые озабочены проблемой атома?

Почему ученые озабочены проблемой атома?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+