Магнитный щит Земли дал трещину

На солнц е нет вспышек, соответственно на Земле не может быть никакой геомагнитной бури, но полярные сияния заполнили небо над Рингвассейей в Норвегии.

Гуннар Хильдонен сделавшая снимки:

-Я была на улице, убирала снег с подъездной дорожки, когда облака расступились и мощное сияние устроило безумно красивое шоу... из ниоткуда... Активность солнц а была низкой, так что это был действительно большой сюрприз..

Действительно, полярные сияния не были в прогнозе на 4 января. Скорость солнечного ветра была низкой, и никакой геомагнитной активности не ожидалось.

Что случилось?

Открылась относительно небольшая трещина в магнитном поле Земли и она оставалась открытой в течение многих часов.

Медленно движущийся солнечный ветер просачивался через щель, в конечном счете обеспечивая топливо для мощного всплеска полярных сияний.

Аналогичные явления наблюдались в Финляндии и Исландии.