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Над вулканом Синабунг зависли облачные "летающие тарелки"
В центральной части индонезийского острова Ява находится известный вулкан - Синабунг и вот над этой огнедышащей местной достопримечательностью наблюдали необычное явление.
Вершину вулкана оккупировали "облачные НЛО" - лентикулярные облака.
05 январь 2020 /
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