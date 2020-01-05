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Над вулканом Синабунг зависли облачные "летающие тарелки"

Над вулканом Синабунг зависли облачные "летающие тарелки"

 

В центральной части индонезийского острова Ява находится известный вулкан - Синабунг и вот над этой огнедышащей местной достопримечательностью наблюдали необычное явление.

Вершину вулкана оккупировали "облачные НЛО" - лентикулярные облака.

 

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05 январь 2020 /
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