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Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике

 

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 100 километров и располагался всего в 12 километрах от города Санта-Доминго с населением свыше 7000 человек.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике
05 январь 2020 /
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