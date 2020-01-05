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Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 100 километров и располагался всего в 12 километрах от города Санта-Доминго с населением свыше 7000 человек.
05 январь 2020 /
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