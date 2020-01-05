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«Случайности не случайны»

«Случайности не случайны»

«Случайности не случайны» - известный фразеологизм. А еще… расхожее заблуждение. В действительности случайности еще как случайны. И случаются они с завидной регулярностью. Вот только наш эгоцентричный мозг, привыкший к тотальному контролю, их не очень-то жалует. Именно поэтому «теория вероятностей» – один из самых сложных разделов математики. Но понимание азов этой теории даёт ответы на множество злободневных «почемучек».

К примеру, почему соседний ряд в пробке всегда едет быстрее, почему поощрения работают лучше наказаний, почему смена тренера в футбольном клубе глобально почти ничего не меняет в игре команды, а положительный результат анализа на ВИЧ говорит лишь о том, что скорее всего вы на самом деле здоровы. Кроме того, «Парадокс Монти Холла», который в конце прошлого века стал причиной громкого математического скандала, закон больших и малых чисел, которые учат меньше проигрывать в казино. И, наконец, ответ на главный вопрос – почему не стоит оценивать людские деяния, исходя из их результатов?

05 январь 2020 /
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