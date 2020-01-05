Галактика Андромеды оказалась такого же размера как Млечный Путь

Все это время астроном ы полагали, что ближайшая к нам галактика Андромеды примерно в три раза массивнее Млечного Пути. Однако это предположение оказалось ошибочным. Так, согласно данным последнего исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, галактика Андромеды не так сильно отличается от Млечного Пути. Эти спиральные галактики столкнутся друг с другом примерно через 4 миллиарда лет. Из-за гравитационного притяжения Андромеда и Млечный Путь соединятся в единую галактику, хотя раньше астроном ы были уверены в том, что наш галактический сосед поглотит Млечный Путь.

Переоцененный противник

Как сообщают исследователи в официальном пресс-релизе, в ходе работы они обнаружили, что масса нашего ближайшего галактического соседа примерно соответствует массе Млечного Пути. Согласно расчетам, масса галактики Андромеды примерно в 800 миллиардов раз превышает массу солнц а. Чтобы определить массу ближайшей к нам галактики, исследователи вычислили скорость, которую необходимо набрать быстро движущейся звезде, чтобы избежать гравитационного притяжения галактики, в которой она находится. Скорость, необходимая для выхода звезды за пределы галактики, известна как скорость выхода объекта. Так, при запуске ракеты в космос ее скорость достигает 11 км/с, что позволяет ей преодолеть гравитационное притяжение Земли. Млечный Путь в триллион раз тяжелее нашей небольшой планеты, поэтому, чтобы избежать его гравитационного притяжения, скорость объекта при выходе из галактики должна составлять не менее 550 км/с.

Так выглядит миллиард звезд в галактике Андромеды

Следует отметить, что это далеко не первый раз, когда вес галактики пересчитывается на основе анализа скоростей выхода объектов внутри нее. В 2014 году астроном ы использовали аналогичную технику, чтобы пересмотреть массу Млечного Пути. Согласно полученным результатам, количество таинственной темной материи — материи, которая никак не взаимодействует с фото нами света — в нашей галактике намного меньше, чем предполагали специалисты.

Столкновение неизбежно

Примерно через 4 или 5 млрд лет галактика Андромеды сольется с Млечным путем. Несмотря на то, что наша галактика не участвовала ни в каких крупных столкновениях, астроном ы не раз наблюдали остатки предыдущих слияний с карликовыми галактиками.

Как и в работе 2014 года, посвященной массе Млечного Пути, последняя работа ученых предполагает, что во многих ранее проведенных исследованиях количество темной материи в галактике Андромеды также оказалось переоценено. астроном ы изучали орбиты высокоскоростных звезд и обнаружили, что количество темной материи в галактике гораздо меньше, чем они предполагали. Полученный результат означает, что все предыдущие модели столкновения галактик неверны. Для того, чтобы понять что именно произойдет в ходе слияния, необходимы точные компьютерные модели. Но независимо от того, каким в конечном итоге окажется столкновение галактик через 4 миллиарда лет, исследователи считают, что их открытие «полностью меняет наше понимание местной галактической группы». Но прежде чем мы окончательно узнаем будущее Млечного Пути, мы можем найти утешение в обретенном знании — наша галактика не окажется поглощена Андромедой, как мы когда-то думали. А это отличные новост и.