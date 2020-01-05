По следам сокровищ Кисы Воробьянинова

Эта невероятная история случилась в середине 1920-х годов. В Москву инкогнито из эмиграции приезжает бывший золотопромышленник Николай Стахеев, один из богатейших людей России. Ночью Стахеев тайн о проникает в свой бывший дом, открывает тайн ик, и тут его застают новые хозяева этого дома – железнодорожники. Хотят расстрелять по законам военного времени, но Стахеев, владея уникальным даром переговорщика, попадает на прием к самому Феликсу Дзержинскому.

И на следующий день снова уезжает в Париж. Быть может, его баснословный клад стал платой за вновь обретенную свободу? Информация об этом случае неожиданно просочилась в прессу, в том числе узнали об этом и журналисты газеты "Гудок" Ильф и Петров. Так появился замысел "12-ти стульев", причем некоторые исследователи считают, что именно Стахеев стал прототипом Кисы Воробьянинова. Мы решили разобраться, что в этой истории быль, а что вымысел? И можно сказать, нам повезло: мы нашли правнучку бывшего золотопромышленника-миллионера.