15 мест, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений за последние 20 лет
Изменение климата повышает вероятность экстремальных погодных явлений, уносящих бесчисленное количество жизней и вызывающих миграции населения. За последнее десятилетие стихийные бедствия ежегодно выселяли из своих домов около 20 миллионов человек, сообщается в докладе международной организации Oxfam.
Неправительственная организация Germanwatch выделила 15 мест, которые наиболее сильно пострадали от экстремальных погодных явлений в период с 1999 по 2018 год, принимая во внимание количество погибших и экономические последствия для каждого региона. В основном это развивающиеся страны и островные государства.
15. Париж
В 2018 году в Париже была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с масштабным наводнением. Река Сена достигла самого высокого уровня за столетие. Накрывшая Европу волна тепла вызвала повышение температуры во французской столице до рекордно высокой отметки +42 °С.
14. Мозамбик
Весной 2019 года через африканские государства Мозамбик и Зимбабве прошел мощный циклон. Погодная система принесла вспышки наводнений и сильный ветер, размыла дороги и разрушила дома.
13. Фиджи
Развивающиеся страны зачастую гораздо серьезнее страдают от экстремальных климатических явлений, чем промышленно развитые, где потери носят больше финансовый характер. Хотя Фиджи и является одним из наиболее развитых островных государств в Тихом океане, это все еще развивающаяся страна.
12. Камбоджа
Камбоджийская столица регулярно сталкивается с наводнениями в сезон муссонов. За этот период озера Пномпеня обычно заполняются до краев и выше.
11. Мадагаскар
Тропический циклон «Энаво», обрушившийся на Мадагаскар в 2017 году, привел к гибели по меньшей мере 6 человек. Сотрудники Красного Креста оказывали продовольственную помощь жертвам стихии.
10. Доминика
Согласно отчету Oxfam, в среднем около 5 % населения островных государств Куба, Доминика и Тувалу были вынуждены ежегодно менять место жительства из-за экстремальных погодных условий в период между 2008 и 2018 годами.
9. Непал
В апреле 2015 года в древнем непальском городе Бхактапур, расположенном к востоку от столицы Катманду, произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Более 9000 человек погибли, многие дома и храмы в столице были разрушены.
8. Таиланд
В августе 2019 года тропический шторм «Подул» принес в Таиланд осадки, ветер, наводнения и оползни. В сентябре в результате штормов погибли по меньшей мере 33 человека, были вынуждены эвакуироваться 23 000 человек и пострадали 418 000. По меньшей мере 4000 домов и 325 000 гектаров посевов были уничтожены.
7. Бангладеш
В июле 2019 года муссонные дожди вызвали оползни и наводнения, заставившие миллионы людей на севере Бангладеш и Индии покинуть свои дома.
6. Вьетнам
В центральной вьетнамской провинции Куангбинь в сентябре 2019 года сотни домов оказались затоплены после продолжительных дождей и штормов.
5. Пакистан
Пакистан уже долгое время страдает от засух. В ноябре 2019 года от острого недоедания в стране пострадали около 400 000 детей в возрасте до 5 лет, отчасти в результате засухи.
4. Филиппины
По данным спутникового мониторинга, районы Филиппин к северу от Манилы, такие как провинции Пампанга и Булакан, с 2003 года уходят под воду на 4–6 сантиметров в год. Риск высоких приливов и наводнений постоянно возрастает из-за примерно двух десятков штормов, которые ежегодно обрушиваются на архипелаг.
3. Гаити
Остров Гаити занимает третье место в рейтинге из-за таких стихийных бедствий, как ураган «Жанна» в 2004 году, ураган «Сэнди» в 2016 году и землетрясение магнитудой 7,0 в 2010 году. В 2008 году в городе Пор-де-Пе за один месяц произошло 4 шторма, в результате которых погибло более 800 человек.
2. Мьянма
В 2008 году юго-восточное азиатское государство Мьянма посетил тропический циклон «Наргис», погибло 140 000 человек.
1. Пуэрто-Рико
За последнее десятилетие на Пуэрто-Рико обрушилось множество разрушительных ураганов. В результате урагана «Мария» в 2017 году на острове погибло 3057 человек.
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