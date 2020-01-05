15 мест, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений за последние 20 лет

Изменение климата повышает вероятность экстремальных погодных явлений, уносящих бесчисленное количество жизней и вызывающих миграции населения. За последнее десятилетие стихийные бедствия ежегодно выселяли из своих домов около 20 миллионов человек, сообщается в докладе международной организации Oxfam.

Неправительственная организация Germanwatch выделила 15 мест, которые наиболее сильно пострадали от экстремальных погодных явлений в период с 1999 по 2018 год, принимая во внимание количество погибших и экономические последствия для каждого региона. В основном это развивающиеся страны и островные государства.

15. Париж

В 2018 году в Париже была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с масштабным наводнением. Река Сена достигла самого высокого уровня за столетие. Накрывшая Европу волна тепла вызвала повышение температуры во французской столице до рекордно высокой отметки +42 °С.

14. Мозамбик

Весной 2019 года через африканские государства Мозамбик и Зимбабве прошел мощный циклон. Погодная система принесла вспышки наводнений и сильный ветер, размыла дороги и разрушила дома.

13. Фиджи

Развивающиеся страны зачастую гораздо серьезнее страдают от экстремальных климатических явлений, чем промышленно развитые, где потери носят больше финансовый характер. Хотя Фиджи и является одним из наиболее развитых островных государств в Тихом океане, это все еще развивающаяся страна.

12. Камбоджа

Камбоджийская столица регулярно сталкивается с наводнениями в сезон муссонов. За этот период озера Пномпеня обычно заполняются до краев и выше.

11. Мадагаскар

Тропический циклон «Энаво», обрушившийся на Мадагаскар в 2017 году, привел к гибели по меньшей мере 6 человек. Сотрудники Красного Креста оказывали продовольственную помощь жертвам стихии.

10. Доминика

Согласно отчету Oxfam, в среднем около 5 % населения островных государств Куба, Доминика и Тувалу были вынуждены ежегодно менять место жительства из-за экстремальных погодных условий в период между 2008 и 2018 годами.

9. Непал

В апреле 2015 года в древнем непальском городе Бхактапур, расположенном к востоку от столицы Катманду, произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Более 9000 человек погибли, многие дома и храмы в столице были разрушены.

8. Таиланд

В августе 2019 года тропический шторм «Подул» принес в Таиланд осадки, ветер, наводнения и оползни. В сентябре в результате штормов погибли по меньшей мере 33 человека, были вынуждены эвакуироваться 23 000 человек и пострадали 418 000. По меньшей мере 4000 домов и 325 000 гектаров посевов были уничтожены.

7. Бангладеш

В июле 2019 года муссонные дожди вызвали оползни и наводнения, заставившие миллионы людей на севере Бангладеш и Индии покинуть свои дома.

6. Вьетнам

В центральной вьетнамской провинции Куангбинь в сентябре 2019 года сотни домов оказались затоплены после продолжительных дождей и штормов.

5. Пакистан

Пакистан уже долгое время страдает от засух. В ноябре 2019 года от острого недоедания в стране пострадали около 400 000 детей в возрасте до 5 лет, отчасти в результате засухи.

4. Филиппины

По данным спутникового мониторинга, районы Филиппин к северу от Манилы, такие как провинции Пампанга и Булакан, с 2003 года уходят под воду на 4–6 сантиметров в год. Риск высоких приливов и наводнений постоянно возрастает из-за примерно двух десятков штормов, которые ежегодно обрушиваются на архипелаг.

3. Гаити

Остров Гаити занимает третье место в рейтинге из-за таких стихийных бедствий, как ураган «Жанна» в 2004 году, ураган «Сэнди» в 2016 году и землетрясение магнитудой 7,0 в 2010 году. В 2008 году в городе Пор-де-Пе за один месяц произошло 4 шторма, в результате которых погибло более 800 человек.

2. Мьянма

В 2008 году юго-восточное азиатское государство Мьянма посетил тропический циклон «Наргис», погибло 140 000 человек.

1. Пуэрто-Рико

За последнее десятилетие на Пуэрто-Рико обрушилось множество разрушительных ураганов. В результате урагана «Мария» в 2017 году на острове погибло 3057 человек.