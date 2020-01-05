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15 мест, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений за последние 20 лет

15 мест, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений за последние 20 лет

Изменение климата повышает вероятность экстремальных погодных явлений, уносящих бесчисленное количество жизней и вызывающих миграции населения. За последнее десятилетие стихийные бедствия ежегодно выселяли из своих домов около 20 миллионов человек, сообщается в докладе международной организации Oxfam.

Неправительственная организация Germanwatch выделила 15 мест, которые наиболее сильно пострадали от экстремальных погодных явлений в период с 1999 по 2018 год, принимая во внимание количество погибших и экономические последствия для каждого региона. В основном это развивающиеся страны и островные государства.

15. Париж

В 2018 году в Париже была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с масштабным наводнением. Река Сена достигла самого высокого уровня за столетие. Накрывшая Европу волна тепла вызвала повышение температуры во французской столице до рекордно высокой отметки +42 °С.

14. Мозамбик

Весной 2019 года через африканские государства Мозамбик и Зимбабве прошел мощный циклон. Погодная система принесла вспышки наводнений и сильный ветер, размыла дороги и разрушила дома.

13. Фиджи

Развивающиеся страны зачастую гораздо серьезнее страдают от экстремальных климатических явлений, чем промышленно развитые, где потери носят больше финансовый характер. Хотя Фиджи и является одним из наиболее развитых островных государств в Тихом океане, это все еще развивающаяся страна.

12. Камбоджа

Камбоджийская столица регулярно сталкивается с наводнениями в сезон муссонов. За этот период озера Пномпеня обычно заполняются до краев и выше.

11. Мадагаскар

Тропический циклон «Энаво», обрушившийся на Мадагаскар в 2017 году, привел к гибели по меньшей мере 6 человек. Сотрудники Красного Креста оказывали продовольственную помощь жертвам стихии.

10. Доминика

Согласно отчету Oxfam, в среднем около 5 % населения островных государств Куба, Доминика и Тувалу были вынуждены ежегодно менять место жительства из-за экстремальных погодных условий в период между 2008 и 2018 годами.

9. Непал

В апреле 2015 года в древнем непальском городе Бхактапур, расположенном к востоку от столицы Катманду, произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Более 9000 человек погибли, многие дома и храмы в столице были разрушены.

8. Таиланд

В августе 2019 года тропический шторм «Подул» принес в Таиланд осадки, ветер, наводнения и оползни. В сентябре в результате штормов погибли по меньшей мере 33 человека, были вынуждены эвакуироваться 23 000 человек и пострадали 418 000. По меньшей мере 4000 домов и 325 000 гектаров посевов были уничтожены.

7. Бангладеш

В июле 2019 года муссонные дожди вызвали оползни и наводнения, заставившие миллионы людей на севере Бангладеш и Индии покинуть свои дома.

6. Вьетнам

В центральной вьетнамской провинции Куангбинь в сентябре 2019 года сотни домов оказались затоплены после продолжительных дождей и штормов.

5. Пакистан

Пакистан уже долгое время страдает от засух. В ноябре 2019 года от острого недоедания в стране пострадали около 400 000 детей в возрасте до 5 лет, отчасти в результате засухи.

4. Филиппины

По данным спутникового мониторинга, районы Филиппин к северу от Манилы, такие как провинции Пампанга и Булакан, с 2003 года уходят под воду на 4–6 сантиметров в год. Риск высоких приливов и наводнений постоянно возрастает из-за примерно двух десятков штормов, которые ежегодно обрушиваются на архипелаг.

3. Гаити

Остров Гаити занимает третье место в рейтинге из-за таких стихийных бедствий, как ураган «Жанна» в 2004 году, ураган «Сэнди» в 2016 году и землетрясение магнитудой 7,0 в 2010 году. В 2008 году в городе Пор-де-Пе за один месяц произошло 4 шторма, в результате которых погибло более 800 человек.

2. Мьянма

В 2008 году юго-восточное азиатское государство Мьянма посетил тропический циклон «Наргис», погибло 140 000 человек.

1. Пуэрто-Рико

За последнее десятилетие на Пуэрто-Рико обрушилось множество разрушительных ураганов. В результате урагана «Мария» в 2017 году на острове погибло 3057 человек.

05 январь 2020 /
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