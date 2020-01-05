Климатолог рассказал о результатах первой "переписи" смерчей в России

Каждый год на территории России возникает около ста смерчей, и их число стремительно растет, однако следы большинства из них остаются незамеченными из-за отсутствия систематических наблюдений. Об этом ТАСС рассказал Александр Чернокульский, климатолог из Института физики атмосферы РАН.

"Официальная статистика Росгидромета показывает, что за весь позапрошлый год на территории России возник всего один смерч. На самом деле это не так, мы сильно недооцениваем их число. Анализ данных за последние несколько лет показывает, что их ежегодное число приближается к сотне, а за последние 15 лет возникло более тысячи вихрей", - заявил ученый.

Одним из самых опасных, но неочевидных последствий глобального потепления являются так называемые "экстремальные погодные явления". В их число входят периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди или внезапные засухи. В частности, ярким примером этого для России стали наводнение в Крымске в 2012 году и летняя жара в европейских регионах страны в 2010 году.

"Как обыватели, мы почти не ощущаем роста температуры, связанного с глобальным потеплением, однако учащение экстремальных погодных явлений гораздо более опасно и очевидно для нас. По всему миру растет число природных катастроф, и это касается не только периодов аномальной жары и холодов, но и наводнений, штормов и прочих катаклизмов", - отметил Чернокульский.

Несколько лет назад Чернокульский и его коллеги детально изучили то, как изменилась частота проливных дождей в России за последние полвека. Их замеры показали, что уровень осадков вырос относительно слабо за последние полвека, но при этом резко изменилось соотношение их типов. Частота и интенсивность ливневых дождей заметно выросла, что было особенно характерно для южных регионов России.

"Произошла так называемая кластеризация осадков. Раньше дожди и сухие периоды были более короткими и чаще сменяли друг друга, а теперь чаще возникают длительные засухи и многодневные дожди. Чем это опасно? Засухи учащают лесные пожары, а дожди провоцируют наводнения, что недавно произошло с Тулуном в Иркутской области. Сумма осадков остается такой же, однако последствия от их выпадения совершенно разные", - объяснил ученый.

Климатическая перепись

Открыв этот феномен, российские климатологи заинтересовались тем, как глобальное потепление и другие климатические процессы могут влиять на еще одно опасное явление - сухопутные смерчи и ураганы. Дело в том, что расчеты климатологов NASA и наблюдения за реальными штормами в Атлантике показывают, что глобальное потепление усиливает как частоту зарождения, так и мощность самих морских ураганов.

Чернокульский и его коллеги решили проверить, наблюдается ли подобная картина для вихрей, появляющихся на территории России, преимущественно континентальной страны. Для ответа на этот вопрос климатологам пришлось разработать остроумную методику, позволяющую проводить своеобразные "переписи" смерчей по спутниковым снимкам, так как в прошлом Росгидромет и прочие профильные службы не проводили систематических наблюдений за ураганами.

"Далеко не каждый конкретный мощный ливень, ураган или другое экстремальное погодное явление можно связать с изменением климата. Для этого необходимо детально изучать эти феномены. К примеру, мы потратили три года на то, чтобы доказать, что потоп в Крымске действительно был связан с потеплением Черного моря", - пояснил климатолог.

Руководствуясь подобными соображениями, Чернокульский и его коллеги задумались о том, как можно найти следы ураганов в уже существующих климатических данных, которые собирают наземные станции слежения, а также инструменты и камеры спутников.

Эти замеры помогли ученым выяснить, что число смерчей, возникающих на территории России, занижалось раньше на порядки. На самом деле, за последние два десятилетия возникло около тысячи мощных ураганов, а не несколько десятков, как считали раньше климатологи и метеорологи.

"Почему раньше считалось, что смерчи возникают крайне редко? Это связано с тем, что в России живет относительно мало людей, и большинство вихрей возникало в тех регионах, где их никто не мог увидеть. Следы этих "невидимых" ураганов можно заметить по тому, как изменился лесной покров на разных спутниковых снимках", - объяснил Чернокульский.

Ураганы-"невидимки"

Анализ этих изображений показал, что смерчи особым образом "укладывают" поваленные ими деревья, что позволяет отличать их от обычного ветровала, вырубок и прочих событий. При прохождении урагана стволы оказываются уложены против часовой стрелки, тогда как в других случаях они разбросаны по земле хаотичным образом.

Руководствуясь этой идеей, специалисты Института физики атмосферы РАН проанализировали высококачественные спутниковые изображения российских лесных массивов, полученные в текущем столетии, и подсчитали общее число ураганов, бушевавших на территории России каждый год.

Оказалось, что смерчи гораздо чаще зарождались на территории безлюдных уголков страны, чем было принято считать раньше. Их типичное число приближается к сотне, причем многие из них, как отметил Чернокульский, могли бы легко стереть с лица Земли типичный небольшой город, если бы они не возникли над глухой тайгой или другими лесами.

Число смерчей заметно увеличилось за последние два десятилетия - сейчас их типичное число составляет от 100 до 150 ураганов, а в 2018 году их количество превысило отметку в три сотни вихрей. Примерно каждый десятый из них относится к категории сильных ураганов, скорость ветра в которых превышает 50 м/с.

Их число особенно сильно выросло в последние годы, а в будущем, как показывают первые расчеты российских климатологов, частота их появления вырастет еще сильнее. Особенно сильно они затронут юг Дальнего Востока, южную Сибирь и среднюю полосу России. Как надеется Чернокульский, дальнейшие наблюдения помогут ученым уточнить эти прогнозы и помочь властям тех регионов, которые будут сильнее всего подвержены ураганам, подготовиться к их учащению.

"Если взять наши публикации по наводнению в Крымске, мы рассчитывали на то, что феномены, которые мы раскрыли, заставят власти опираться не на старые нормы, а быть готовыми к подобным ливням. Каждое отдельное событие почти невозможно предсказать, однако растущие риски вполне можно оценить. Важно, чтобы и социум был готов получать такие оценки и верил в сообщения о новых угрозах. К примеру, жители Тулуна узнали о предстоящем наводнении за сутки до его начала, однако общество в это не поверило", - пояснил ученый.

Народная климатология

В случае с ураганами, как отметил Чернокульский, ситуация осложняется тем, что серьезные научные наблюдения за подобными экстремальными погодными явлениями начались относительно недавно в США и других зарубежных странах, а в России они не велись в принципе.

"Один из авторов нашей работы рассказывал о результатах наших исследований коллегам из Росгидромета, мы проводили презентации для них. Они покивали головой, но никакой реакции от них так и не последовало. Это, вероятно, связано с недофинансированием организации - там просто не хватает людей, и тем, что наши подходы к сбору данных несколько отличаются", - заявил климатолог.

По его словам, представителям государственным служб приходится гораздо строже подходить к отбору исходных данных, так как данные Росгидромета используются при выдаче справок по экстремальным погодным явлениям, предназначенных для страховых компаний. Поэтому его специалисты используют только данные, собранные метеостанциями, а заявления и видеозаписи очевидцев игнорируются, так как проверить их достоверность достаточно сложно.

Эту проблему, как отметил Чернокульский, можно решить в рамках различных краудсорсинговых проектов по наблюдениям за ураганами, аналоги которых уже работают сегодня в ряде европейских стран. По его словам, российские ученые и их добровольные помощники сейчас обсуждают возможность присоединения к одной из подобных сетей - ESWD (European Severe Weather Database), в работе которой уже участвуют метеорологии-любители из России.

"Участники подобных проектов могли бы делиться информацией об опасных явлениях с нами и коллегами из Росгидромета, однако и в этом случае, скорее всего, эти данные не будут восприняты ими по тем же самым причинам. Необходимо создать некое правовое поле для того, чтобы избежать возможных юридических проблем, связанных с потенциальными фейками и ненамеренными ошибками наблюдателей", - подытожил ученый.