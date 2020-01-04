Ученые обнаружили один из крупнейших в мире «цветов-монстров»

Ученые нашли в индонезийских чащах самую большую раффлезию или, как ее еще называют, «цветок-монстр», сообщает CNN.

Раффлезия, которая недавно расцвела, имела диаметр почти 122 см и была автоматически признана самым большим цветком, когда-либо зарегистрированным, гласят данные Центра природных ресурсов и охраны в Западной Суматре.

Стоит отметить, что цветок вырос на месте, где ранее была обнаружена бывшая самая большая раффлезия мира, зарегистрированная в 2017 году. Новый бутон был шире предыдущего на 10 см.

Растение не имеет корней или листьев и является паразитическим. Оно питается другим живым растением, выпивая его воду и питательные вещества.