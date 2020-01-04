Ученые нашли доказательства наличия на Венере действующих вулканов

Новое исследование, проведенное Ассоциацией космических исследований университетов (USRA) и опубликованное сегодня в журнале Science Advances, показывает, что потокам лавы на Венере может быть всего несколько лет, предполагая, что Венера может быть вулканически активной сегодня, что делает ее единственной планетой в нашей солнечной системе, кроме Земли, с недавними извержениями.

«Если сегодня Венера действительно активна, то это отличное место для посещения, чтобы лучше понять внутренности планет», - говорит доктор Джастин Филиберто, ведущий автор исследования и научный сотрудник Ассоциации космических исследований университетов (USRA) в Лунном университете. «Например, мы могли бы изучить, как планеты охлаждаются и почему Земля и Венера имеют активный вулканизм, а Марс - нет. В будущих миссиях должна быть возможность увидеть эти потоки и изменения на поверхности и предоставить конкретные доказательства своей активности».

Радарные снимки с космического корабля Magellan НАСА в начале 1990-х годов показали, что наша соседняя планета Венера представляет собой мир вулканов и обширных лавовых потоков. В 2000-х годах орбитальный аппарат Venus Express Европейского космического агентства (ESA) пролил новый свет на вулканизм на Венере, измерив количество инфракрасного света, излучаемого частью поверхности Венеры (в ночное время). Эти новые данные позволили ученым идентифицировать свежие и измененные потоки лавы на поверхности Венеры. Тем не менее, до недавнего времени возраст извержений лавы и вулканов на Венере не был хорошо известен.

Доктор Филиберто и его коллеги воссоздали горячую едкую атмосферу Венеры в лаборатории, чтобы исследовать, как наблюдаемые минералы Венеры реагируют и изменяются со временем. Их экспериментальные результаты показали, что богатый минерал в базальте - оливин - быстро реагирует с атмосферой и в течение нескольких недель покрывается минералами оксида железа - магнетитом и гематитом. Кроме того, они обнаружили, что наблюдения с Венеры Экспресс этого изменения в минерологии займет всего несколько лет. Таким образом, новые результаты Филиберто и соавторов предполагают, что эти потоки лавы на Венере очень молоды, что, в свою очередь, означало бы, что на Венере действительно есть действующие вулканы.