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Названы профессии, представителей которых вскоре могут заменить роботы

Названы профессии, представителей которых вскоре могут заменить роботы

 

Специалисты ВНИИ труда выделили несколько групп профессиональной деятельности, которые в первую очередь могут столкнуться с замещением части их трудовых функций путем внедрения новых технологий.

Как рассказали "РГ" во ВНИИ труда, речь, в частности, идет о рабочих местах, на которых производятся "стандартизированные" услуги. Например, такую работу выполняют сотрудники банков, страховых, финансовых организаций, представители туриндустрии - специалисты, которые занимаются оформлением и продажами этих продуктов. Уже сегодня, например, открыть банковский счет можно удаленно самому клиенту.

Аналогичная ситуация может коснуться рабочих мест, на которых профессиональная деятельность связана с вводом и обработкой информации (администраторы, помощники, экономисты, офис-менеджеры и др.). Ведь технологии уже позволяют большие объемы информации обрабатывать гораздо быстрее и эффективнее, чем это может делать человек.

Третья группа работ, которую смогут делать роботы, связана с верификацией и контролем (продавцы-кассиры, охранники, контролеры). Их труд и сейчас нередко замещается компьютеризированными комплексами на основе ИТ-технологий.

Означает ли это, что в ближайшей перспективе занятые в этих сферах люди окажутся без работы? Совсем нет. История развития экономики и рынка труда показывает, что, под воздействием внешних факторов большинство профессий трансформируется. На смену автоматизированным функциям приходят новые, более сложные задачи, которые могут быть выполнены только людьми. Это требует от работников постоянного развития в своей профессии, получения новых навыков и компетенций, добавили во ВНИИ труда.

04 январь 2020 /
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