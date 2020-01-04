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Сколько песка в пустыне?

Сколько песка в пустыне?

Услышав слово «пустыня», мы сразу представляем себе бесконечные песчаные дюны, расстилающиеся до горизонта, отсутствие воды и неимоверную жару. В большинстве случаев это так. Но пустыня, это не только песок. Чаще всего, он занимает меньшую часть от всей ее площади. Пустыни могут быть каменистые, галечные, песчано-галечные и солончаковые. Отдельную категорию составляют арктические пустыни, которые покрыты ледниками, камнями, щебнем. Они могут быть снежными или сухими.

А пробовал ли кто-то измерять толщину песчаных слоев в пустыне? Толщина песка в пустыне – величина непостоянная, которая сильно меняется территориально, а также под воздействием различных погодных факторов: ветра, температуры, дождей. Измерить ее не просто, так как песчаные дюны находятся в постоянном движении, скорость которого достигает 6-10 метров в год. Как раз под дюнами располагаются наиболее глубокие залежи песка. Например, средняя толщина песка в Сахаре – 150 метров. Большинство дюн достигают в высоту нескольких метров или десятков метров. Однако встречаются и уникальные экземпляры. Например, самые высокие дюны отмечены в пустыне Намиб, которая находится юго-западной части Африки. Там их высота достигает 400 метров.

04 январь 2020 /
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