На Солнце образовалось третье пятно нового солнечного цикла

Темпы образования солнечных пятен нового цикла определенно усиливаются. Всего три дня прошло с наступления 2020 года, а на солнц е уже зафиксировано пятно cолнечного цикла 25: AR2755. Обсерватория солнечной динамики НАСА показала пятно на магнитной карте.

AR755 принадлежит к следующему солнечному циклу, исходя из его магнитной полярности. Согласно закону Хейла, полярности солнечных пятен меняются на противоположные от одного солнечного цикла к другому. Во время предыдущего cолнечного цикла 24 солнечные пятна в южном полушарии звезды имели полярность — / +. У AR2755 обратная полярность: +/-.

Солнечные пятна cолнечного цикла 25 появляются третий месяц подряд: ноябрь 2019 года, декабрь 2019 года и теперь январь 2020 года. Ускорение темпов появления солнечных пятен нового цикла не означает, что cолнечный минимум завершен. Напротив, низкое количество солнечных пятен, вероятно, будет наблюдаться в течение многих месяцев и, возможно, даже лет. Тем не менее, это явный признак того, что cолнечный цикл 25 набирает обороты.