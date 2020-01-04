» » На Солнце образовалось третье пятно нового солнечного цикла

На Солнце образовалось третье пятно нового солнечного цикла

На Солнце образовалось третье пятно нового солнечного цикла

Темпы образования солнечных пятен нового цикла определенно усиливаются. Всего три дня прошло с наступления 2020 года, а на солнце уже зафиксировано пятно cолнечного цикла 25: AR2755. Обсерватория солнечной динамики НАСА показала пятно на магнитной карте.

AR755 принадлежит к следующему солнечному циклу, исходя из его магнитной полярности. Согласно закону Хейла, полярности солнечных пятен меняются на противоположные от одного солнечного цикла к другому. Во время предыдущего cолнечного цикла 24 солнечные пятна в южном полушарии звезды имели полярность — / +. У AR2755 обратная полярность: +/-.

Солнечные пятна cолнечного цикла 25 появляются третий месяц подряд: ноябрь 2019 года, декабрь 2019 года и теперь январь 2020 года. Ускорение темпов появления солнечных пятен нового цикла не означает, что cолнечный минимум завершен. Напротив, низкое количество солнечных пятен, вероятно, будет наблюдаться в течение многих месяцев и, возможно, даже лет. Тем не менее, это явный признак того, что cолнечный цикл 25 набирает обороты.

04 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
По годичным кольцам окаменевшего леса прочитана древнейшая летопись солнечной активности
Хочу все знать

По годичным кольцам окаменевшего леса прочитана древнейшая летопись солнечной активности

Анализ древесины раннепермского ископаемого леса, найденного в немецком городе Хемниц, выявил впечатляющее постоянство в характере солнечной активности. Выяснилось, что 290 млн лет назад, как и
Транзит Меркурия
Хочу все знать

Транзит Меркурия

9 мая 2016 года состоится довольно редкое астрономическое явление: прохождение (транзит) Меркурия по диску Солнца...
В наших глазах есть «слепое пятно»
Хочу все знать

В наших глазах есть «слепое пятно»

В наших глазах есть «слепое пятно» — место, нечувствительное к свету. Проверьте сами!
Как удалить желтые пятна пота на вещах
Хочу все знать

Как удалить желтые пятна пота на вещах

Белая одежда всегда считалась символом торжества и праздника, эффектно выделяет своего хозяина, однако, она очень непрактична в быту – быстро загрязняется бытовыми пятнами, а также легко
Как удалить желтые пятна пота на вещах
Хочу все знать

Как удалить желтые пятна пота на вещах

Белая одежда всегда считалась символом торжества и праздника, эффектно выделяет своего хозяина, однако, она очень непрактична в быту – быстро загрязняется бытовыми пятнами, а также легко
15 фактов о солнечных затмениях
Хочу все знать

15 фактов о солнечных затмениях

1. Самое длительное затмение в нашем веке произошло 22 июля 2009 года, его наблюдали в Индии, Непале, Бутане и Китае. Продолжительность этого затмения составила 6 минут 29 секунд.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+