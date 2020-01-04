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Собаки телепатически могут чувствовать возвращение хозяев?

Собаки телепатически могут чувствовать возвращение хозяев?

По статистике около 48 процентов хозяев собак считают, что собаки предчувствуют возвращение домой членов семей, в которых живут. Пятая часть этих людей утверждает, что собаки ощущают близость встречи с хозяином больше, чем за десять минут.

Доктор Руперт Шелдрейк проанализировал результаты своих и чужих экспериментов, в которых сделана попытка подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что животные телепатическим образом предчувствуют возвращение домой своих хозяев.

В экспериментах самого Шелдрейка принял участие пёс по кличке Джейти. Результаты оказались удивительными.

В 1988 году Пэм Смарт взяла в свой дом терьера и назвала его Джейти. Когда Пэм уходила на работу, пёс оставался с её родителями, которые вскоре заметили любопытную тенденцию: незадолго до возвращения хозяйки Джейти подходил к окну и явно высматривал её среди прохожих. И это происходило каждый раз, за несколько минут до того момента, как машина Пэм действительно появлялась в поле зрения, если смотреть из того самого окна.

В 1994 году Пэм наткнулась на статью в газете Telegraph, авторы которой просили откликнуться хозяев собак, которые, как им кажется, заранее предчувствуют их возвращение домой. И хозяев, и собак приглашали принять участие в исследовании доктора Шелдрейка – выпускника Кембриджского и профессора Гарвардского университета, одного из ведущих специалистов в области биохимии. В тот период он занимался исследованием необъяснимого поведения животных и телепатии в самых разных проявления.

Шелдрейк провёл около ста экспериментов с участием Джейти. В результате ему удалось исключить множество самых разных «разумных объяснений» странному поведению собаки. Пэм приезжала домой на своей машине, на такси и пешком, на машине своих друзей и тд. Таким образом они выяснили, к примеру, что Джейти реагирует не на знакомый звук машины хозяйки, который слышит издалека.

Аналогичные результаты получил другой исследователь — доктор Ричард Вайзман после проведения своих четырёх экспериментов, правда он истолковал эти результаты иначе, чем Шелдрейк.

Как в экспериментах Шелдрейка, так и в экспериментах Вайзмана, Джейти в течение дня несколько раз ненадолго подходил к окну. Однако только когда его хозяйка была на пути домой, он оставался у окна достаточно долго. Когда Шелдрейк объединил свои результаты и результаты коллеги в единый график, то оказалось, что, когда Пэм возвращалась домой, её пёс проводил у окна 80 процентов времени, а в течение остального дня — всего 5 процентов.

Вайзман согласился, что оба эксперимента дали схожие результаты, однако отнёсся к их оценке более скептически. Он допустил, что, чем больше времени проходит с момента ухода хозяйки, тем беспокойней становится собака и тем чаще подбегает к окну.

На это Шелдрейк ответил, что «В ходе серии контрольных тестов Пэм не возвращалась домой в обычное время, но никаких признаков «беспокойства» у Джейти при этом не наблюдалось, и он не подходил к окну чаще с течением времени».

В 2000 году Шелдрейк провёл ещё одну серию экспериментов с собакой по кличке Кейн, результаты которых опубликованы в журнале Anthrozoos. Во вступлении Шелдрейк написал:

«По статистике примерно 48 процентов собачников считают, что их питомцы предчувствуют возвращение домой членов семей, в которых живут. Пятая часть этих людей утверждает, что собаки ощущают близость встречи с хозяином больше, чем за десять минут. Многие из них также уверяют, что собаки предчувствуют возвращение хозяев даже в необычное время и даже если хозяева возвращаются каким-нибудь необычным способом».

04 январь 2020 /
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