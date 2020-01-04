Кто нарисовал гигантского человека на австралийском плато?

Спутник НАСА Landsat-8 запечатлел таинственный геоглиф на поверхности плато Финнис Спрингс в Южной Австралии. Рисунок в виде аборигена с палкой или бумерангом в руке впервые был замечен пилотом с высоты 3000 метров в 1998 году.

Геоглиф протяженностью 3,5 километра получил название Человек Марри (англ. Marree Man) по аналогии с ближайшим населенным пунктом. К 2013 году линии стерлись из-за эрозии и стали едва заметны. В августе 2016 года местные предприниматели, обеспокоенные потерей туристического объекта, решили восстановить исчезающий геоглиф. Используя точные GPS-координаты оригинала и строительный гейдер, они перерисовали Человека Марри за пять дней.

Чтобы обновленный геоглиф дольше сохранился, реставраторы сделали борозды для улавливания воды и стимулирования роста растительности. Со временем, надеются они, растительность придаст линиям рисунка зеленый цвет.

Вопрос о том, кто и зачем создал этот геоглиф, остается предметом споров. Были сообщения, что он как-то связан с шотландским путешественником Джоном Стюартом, поэтому имеет второе название — Гигант Стюарта. Рядом с геоглифом после его обнаружения нашли мемориальную табличку с американским флагом, олимпийскими кольцами и цитатой из книги Хедли Финлейсона «Красный центр», написанной в 1946 году. Это указывает на его сравнительно небольшой возраст.

Представленное спутниковое изображение было получено 22 июня 2019 года.