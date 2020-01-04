Насколько опасно есть снег

Нас с детства учат не есть снег, однако каждый ребенок хотя бы раз в жизни пробовал на вкус хрустящую, ледяную субстанцию. Но чем грозит подобное развлечение на самом деле?

Все мы знаем, что снег есть не стоит. Опасность злоупотребления снегом довольно проста и очевидно: сильное переохлождение рта и гортани в зимнее время подавляет иммунитет, что может спровоцировать целый ряд острых респираторных заболеваний и поставить здоровье под угрозу. Однако это далеко не единственный вред, который может нанести вам проглоченный снежок. Канал The King of Random решил изучать внешне чистый снег под микроскопом и узнать, какие микробы обитают на, казалось бы, лишенных признаков жизни кристаллах снега.

А вот посев капли снежной воды на чашку Петри говорит об обратном. В теплой, питательной среде невидимые глазу бактерии начали активно размножаться и вскоре покрыли слой агар-агара пышными зелеными разводами. В сравнении с питьевой водой из бутылки и из крана снег оказался довольно богатым на микроорганизмы — так что в следующий раз задумайтесь, прежде чем похрустеть на морозе свежевыпавшим снегом.