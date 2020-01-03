Через 30 лет Европа останется без ледников

Все ледники в Европе растают к середине этого века. С таким прогнозом выступила группа ученых из Национального совета по исследованиям Италии. Согласно их докладу уже через 10 лет растает крупнейший ледник в Доломитовых Альпах - Мармолада, расположенный на самой высокой одноименной горе на северо-востоке Апеннин.

После проведения детального мониторинга при помощи современных технологий ученые выяснили, что с 2004 по 2015 гг. площадь ледника сократилась на 30%. Примерно такая же судьба ожидает все ледники, в первую очередь в Европе. При сохранении нынешних климатических условий в Альпах на высоте менее 3,5 км через 30 лет ледников не останется.

Ледники сохранятся только на высоте более 4-4,5 км, но в Европе нет таких гор. Всему причина - потепление климата на планете.

Раньше лето в горах длилось два месяца - июль и август, а сейчас летний период длится почти пять месяцев.

Ледники, сформировавшиеся сотни тысяч лет назад, представляют собой запасы пресной воды. Их исчезновение грозит уменьшением запасов воды в разных регионах планеты. Если же растают ледники в Гренландии или Антарктиде, возникнет проблема с ростом уровня моря. И это представляет прямую угрозу прибрежным городам.

Нынешний процесс изменения климата на планете идет очень быстрыми темпами. Те изменения, которые происходили на протяжении тысячелетий, сейчас протекают в течении десятков лет. И людям сложно реагировать на столь быстро происходящие изменения.