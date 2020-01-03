» » Холода в Бангладеш стали унесли жизни 50 человек

Холода в Бангладеш стали унесли жизни 50 человек

Холода в Бангладеш стали унесли жизни 50 человек

Сильное похолодание в Бангладеш стало причиной гибели по меньшей мере 50 человек, сообщает Al Jazeera.

Метеорологическая служба сообщила, что самая низкая температура в этом году в стране была зафиксирована на уровне 4,5 °С в начале воскресенья в Тетулии, пограничном городе на севере Бангладеш.

Больницы были переполнены людьми, страдающими от болезней, связанных с простудой, таких как грипп, обезвоживание и пневмония.
Люди с низким доходом, особенно работники, больше всего страдают от холодной погоды, поскольку им не хватает одежды, в то время как многие другие, особенно дети и пожилые люди, подвержены таким болезням, как пневмония.

Метеорологическая служба сообщила, что похолодание, сопровождающееся холодными ветрами и густым туманом, вероятно, продолжится еще несколько дней. По словам представителей авиации, густой туман вынудил отклонить несколько рейсов и задержать другие.

Холода в Бангладеш стали унесли жизни 50 человек

03 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Существует ли угроза пандемии вируса Нипах?
Хочу все знать

Существует ли угроза пандемии вируса Нипах?

История Homo Sapiens — это история борьбы с вирусами. Иногда удача оказывается не на нашей стороне, но мы не всегда об этом помним, особенно в эпоху научно-технического прогресса. Между тем, ученые
Сибирский антициклон вызовет резкое похолодание в Европейской части России
Хочу все знать

Сибирский антициклон вызовет резкое похолодание в Европейской части России

Сибирский антициклон - в данный момент самый мощный на планете Земля с давлением в центре на уровне моря 1051 гПа или 790 мм.рт.сб. (норма давления 1013,25 гПа/760 мм.рт.сб.). ...
Чем болеют звери? 10 болезней зверей
Хочу все знать

Чем болеют звери? 10 болезней зверей

Болеть могут не только люди. Все звери болеют хотя бы раз в жизни. Просто мы этого не замечаем. 10 место: Яркий пример – гипертония. Гипертоники встречаются среди жираф, индюков и кур. 9 место:
Самые невероятные медицинские рекорды
Хочу все знать

Самые невероятные медицинские рекорды

1.Самая высокая температура тела была зафиксирована в 1980 году к некоего Уилли Джонса из Атланты, шт. Джорджия. При поступлении в больницу она оказалась равной 46,5С. Из больницы пациент был выписан
Умереть от старости невозможно
Хочу все знать

Умереть от старости невозможно

Когда умирают пожилые люди, часто говорят о них «умер от старости». И все мы соглашаемся с такой причиной смерти. Но можно ли умереть просто постарев? Как оказалось, смерти именно от старости не
Какова вероятность заболеть от холода
Хочу все знать

Какова вероятность заболеть от холода

«Надень шапку, простудишься!» — любят говорить нам мамы в детстве, да и не в детстве тоже.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+