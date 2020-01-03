Холода в Бангладеш стали унесли жизни 50 человек

Сильное похолодание в Бангладеш стало причиной гибели по меньшей мере 50 человек, сообщает Al Jazeera.

Метеорологическая служба сообщила, что самая низкая температура в этом году в стране была зафиксирована на уровне 4,5 °С в начале воскресенья в Тетулии, пограничном городе на севере Бангладеш.

Больницы были переполнены людьми, страдающими от болезней, связанных с простудой, таких как грипп, обезвоживание и пневмония.

Люди с низким доходом, особенно работники, больше всего страдают от холодной погоды, поскольку им не хватает одежды, в то время как многие другие, особенно дети и пожилые люди, подвержены таким болезням, как пневмония.

Метеорологическая служба сообщила, что похолодание, сопровождающееся холодными ветрами и густым туманом, вероятно, продолжится еще несколько дней. По словам представителей авиации, густой туман вынудил отклонить несколько рейсов и задержать другие.