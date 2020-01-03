» » Психологи объяснили, почему люди боятся крыс

Психологи объяснили, почему люди боятся крыс

Психологи объяснили, почему люди боятся крыс

Боязнь крыс передалась современным людям от предков, когда животные могли нанести реальный вред здоровью, избавиться от страха можно достаточно быстро, используя простые методы расслабления и постепенного приближения к грызунам, а вот победить фобию не так просто, главное в ее лечении - признать наличие проблемы и перестать винить себя в болезни, считают опрошенные РИА новости психологи.

Символом 2020 года по Восточному календарю станет Белая Металлическая Крыса.

"Это нам передалось от предков, которые жили давно в других условиях… У людей есть глубинные страхи, они не рациональны. Есть так называемые хтонические животные, мы стали цивилизованными людьми относительно не так давно, страх перед грызунами, змеями, пауками сформировался в глубокой древности", - рассказал психолог Илья Шабшин.

Он пояснил, что в прошлом грызуны и змеи могли принести какой-то серьезный вред здоровью человека, поэтому страх тогда был обоснованным, сейчас с развитием цивилизации вряд ли эти животные могут навредить здоровью, но подсознательная боязнь осталась.

По словам эксперта, боязнь крыс чаще встречается у женщин, объясняется это тем, что эмоциональная составляющая у них более выражена.

В свою очередь, психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс отметил, что страх - это природный инструмент, который необходим для обеспечения собственной безопасности, а вот фобия – это навязчивая боязнь, которая заставляет человека терять контроль над своей жизнью. В случае с крысами, здоровое опасение есть у большинства людей, тех, кто страдают фобией - гораздо меньше.

Бороться с обычным страхом и фобией надо по-разному, утверждают эксперты. От боязни крыс можно избавиться за достаточно короткий промежуток времени, уточнил Шабшин. Для этого надо предварительно освоить навык релаксации - научиться расслаблению мышц.

"Дальше, нужно разбить подход к объекту, которого боишься, на этапы. На 5-6 шагов. Например, смотреть на крысу в клетке с расстояния в три метра, потом с расстояния двух метров, одного метра, потом дотронуться до нее и дальше возможно взять ее в руки. Делая каждый шаг, нужно включать состояние расслабления", - пояснил психолог.

В случае, если у человека фобия, справиться с ней будет сложнее. Самый важный шаг - признать, что фобия есть, так как многие люди не считают это заболеванием, а слабостью характера, отметил Хорс.

При этом, по его словам, фобия - это такое же заболевание, как грипп, самокритика за боязнь крыс лишь приводит к усилению фобии, так как к страху добавляется еще и недовольство собой.

Когда человек признает у себя наличие фобии и не винит себя в этой болезни, исчезает один из видов эмоционального отрицательного состояния, разгружается нервная система и благодаря этому пиковые состояния фобии становятся менее интенсивными, пояснил специалист.

"Даем себе время для работы с этой болезнью, не требуем от себя что-то волшебное придумать - съесть какую-то таблетку и за один день от этого излечиться. Не надо этого делать. Есть болезнь, разрешите себе несколько лет ее лечить, разными способами – где таблетками, где психотерапией, где йогой, где дыхательной гимнастикой. То есть пробовать разные способы и не требовать от себя быстрого излечения", - подчеркнул Хорс.

Благодаря комплексной терапии избавиться от фобии можно, но если человек в дальнейшем уйдет в длительное депрессивное состояние, то она может вернуться снова, поэтому важно поддерживать свое положительное эмоциональное состояние, уточнил психолог.

03 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Виды фобий
Хочу все знать

Виды фобий

Автофобия — боязнь одиночества.Агорафобия — опасение открытых площадей или толп.Акрофобия — страх высоты.Антропофобия — страх перед людьми или обществом.Антрофобия — опасение цветов
Почему мы испытываем страх?
Хочу все знать

Почему мы испытываем страх?

Страх — это стандартная защитная функция организма. Но следует помнить,что порой он становится постоянным и мешает жить, превращаясь в фобию. В этой статье пойдёт речь о том, почему люди испытывают
Немножко о фобиях
Хочу все знать

Немножко о фобиях

Автофобия — боязнь одиночества. Агорафобия — опасение открытых площадей или толп. Акрофобия — страх высоты.
7 малоизвестных фобий
Хочу все знать

7 малоизвестных фобий

Большинство людей могут перечислить хотя бы три типа фобий, включая страх высоты, пауков, замкнутых пространств, крови или незнакомых людей. К несчастью, список фобий все время обновляется, и вы
Странные фобии
Хочу все знать

Странные фобии

Люди бояться многих вещей. Кто-то боится темноты, кто боится пауков, кто-то боится замкнутых пространств. Но есть очень странные фобии.
Почему некоторые люди боятся собак?
Хочу все знать

Почему некоторые люди боятся собак?

Неужто, на пути одних встречаются добрые собаки, а другие сталкиваются лишь со свирепыми псами?
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+