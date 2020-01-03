» » 43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

После наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах число погибших увеличилось до 43 человек.

По данным местных СМИ, в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

Накануне более 400 тысяч человек покинули свои дома, чтобы укрыться от стихии.

По информации властей, у спасателей нет возможности добраться в некоторые районы города, чтобы эвакуировать местных жителей.

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

03 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Австралийцы были вынуждены спасаться от пожара на пляже
Хочу все знать

Австралийцы были вынуждены спасаться от пожара на пляже

Накануне Нового года группа людей была вынуждена укрыться на пляже после того, как огонь добрался до городка Роздейл в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна
Хочу все знать

На Филиппинах число погибших из-за тайфуна "Урсула" возросло до 41

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Интересные факты о древесном молоке.
Хочу все знать

Интересные факты о древесном молоке.

В некоторых районах бассейна реки Амазонки недостает местных продуктов питания. Непроходимую чащу лесов очень трудно расчистить под поля и пастби­ща. И вот недавно ученые выступили с предложением
Интересные факты о деревянном человеке.
Хочу все знать

Интересные факты о деревянном человеке.

32-летний Деде, который живет в деревне в Индонезии с двумя детьми, боялся, что он будет убит подобным дереву наростом, который покрывает его тело. Известный в местном масштабе как 'Человек из
Дети в пакете: как добраться до школы сухим (видео)
Хочу все знать

Дети в пакете: как добраться до школы сухим (видео)

Во время весеннего половодья во Вьетнаме вышедшая из берегов река разрушила мост. Возникла проблема: как ходить в школу, если она находится на одном берегу, а многие ученики живут на другом?
Самые страшные наводнения в мире
Хочу все знать

Самые страшные наводнения в мире

История помнит о нескольких наиболее страшных наводнениях, случались такие природные бедствия и на территории России, в том числе в Санкт-Петербурге. Несколько разрушительных наводнений произошли в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+