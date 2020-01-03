43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии

После наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах число погибших увеличилось до 43 человек.

По данным местных СМИ, в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

Накануне более 400 тысяч человек покинули свои дома, чтобы укрыться от стихии.

По информации властей, у спасателей нет возможности добраться в некоторые районы города, чтобы эвакуировать местных жителей.