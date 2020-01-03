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43 человека стали жертвами наводнения в Индонезии
После наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах число погибших увеличилось до 43 человек.
По данным местных СМИ, в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.
Накануне более 400 тысяч человек покинули свои дома, чтобы укрыться от стихии.
По информации властей, у спасателей нет возможности добраться в некоторые районы города, чтобы эвакуировать местных жителей.
03 январь 2020 /
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