Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена. Альтернативой мясу может стать искусственное мясо, созданное из растительных заменителей. Соя, ГМО и горох — основные ингредиенты пищи ближайшего будущего. Дивный новый мир вкусовых симулякров — в материале «Ленты.ру».

Отказ от мяса поможет убить сразу две проблемы: голод и загрязнение окружающей среды, ведь на животноводство приходится 18 процентов всех вредных выбросов в атмосферу — больше, чем от всего транспорта планеты. Альтернатива говяжьим стейкам и бекону уже давно на прилавках магазинов и внутри бургеров фастфуда, однако перспективы повсеместного распространения искусственного мяса осложняются возможными рисками. Чем грозят нашему здоровью квазикотлеты?

Что ты такое

Растительное мясо набирает все большую популярность. По данным Allied Market Research, ежегодно рынок искусственного мяса растет на 8,4 процента; к 2026 году он составит порядка 8,1 миллиарда долларов. По оценкам Euromonitor, к 2023 году рынок заменителей мяса составит 2,5 миллиарда долларов.

В мире существует несколько компаний, разрабатывающих продукты, которые в перспективе могут заменить натуральное мясо. Самые известные среди них — американские Impossible Foods из Кремниевой долины и Beyond Meat из Лос-Анджелеса. Первые делают котлеты из горохового протеина, вторые извлекают основные ингредиенты из пшеницы и картофеля, щедро сдабривая все это «соусом» из генно-модифицированной сои, которая и отвечает за вкус. «Мясной» цвет продуктам придает обычная свекла.

Растительное мясо от Impossible Foods

Растительные котлеты преподносят как более здоровую альтернативу мясу, производство которой не требует убивать животных и менее пагубно сказывается на окружающей среде. В Imposible Meat, например, заявляют, что при создании котлет используется на 96 процентов меньше земли, на 87 процентов меньше воды, а вредные выбросы в атмосферу и вовсе сокращаются на 89 процентов. На каком именно исследовании основаны эти данные, не указывается.

Beyond Meat настаивает, что растительные альтернативы полезнее обычного мяса. В частности, в компании заверяли, что употребление обычного мяса приводит к увеличению риска развития рака на 16 процентов и риска заболеваний сердца на 21 процент. Эта информация была опубликована на официальной странице компании, однако вскоре ее удалили. Выяснилось, что исследование, на которое опирался производитель, проводилось на примере бекона и хот-догов, а не красного мяса.

Элитная котлета

Impossible Foods изначально позиционировала свое мясо как элитную еду, которую можно попробовать только в ресторанах. После снижения цен мясо стали продавать в заведениях попроще. Beyond Meat пошли по более простому пути: сначала поставки были организованы в супермаркеты, а затем и в сети фастфуда. Заменители мяса уже появились в ресторанах быстрого питания. Например, в Burger King продается «растительный» воппер. После старта продаж вегетарианского бургера посещаемость ресторанов выросла на 18 процентов.

Бургер с котлетой Beyond meat



Растительное мясо можно купить в некоторых магазинах. Например, в сети «Азбука вкуса» упаковка из двух котлет Beyond Burger весом 227 граммов стоит 750 рублей. Эксперты отмечают, что ввозная цена искусственного мяса слишком высока — три тысячи рублей за килограмм, что соответствует стоимости премиальной говядины или ягнятины. Котлета из мясозаменителя дорого стоит и в сети «Теремок», где она недавно появилась в меню: почти 450 рублей. «Понятно, что по такой цене продукт в наших "Теремках" не может быть конкурентоспособным», — говорил основатель компании Михаил Гончаров.

Опасный состав

Пока растительные аналоги мяса медленно, но верно завоевывают рынок, у них появляется все больше противников. По мнению диетологов, количество натрия и насыщенных жиров в бургерах на растительной основе примерно такое же, как в традиционном бургере с говядиной. Так называемый «ореол здоровья», который окружает растительную продукцию, рискует привести к тому, что потребители станут есть слишком много таких бургеров. По мнению специалистов, злоупотреблять мясными альтернативами не стоит: заменить необходимые для сбалансированного питания элементы они не смогут.

Не стоит упускать из виду и возможные аллергические реакции, в 90 процентах случаев аллергию вызывают молоко, яйца, арахис, соя, рыба, пшеница, моллюски и ракообразные. В растительных заменителях мяса опаснее всего оказывается гороховый белок: его используют в качестве добавки и в составе растительных заменителей мяса в диетическом, вегетарианском и спортивном питании.

Горох

Горох относится к бобовым, и аллергические реакции на него схожи с теми, что проявляются на арахис — из-за одинаковых белков в составе. Употребление их может привести к анафилактическому шоку и смерти. Но если на этикетках большинства продуктов пишут об орехах в составе, то горох практически не упоминают, а это ставит под угрозу жизни тысяч людей.

Также в бургерах Impossible Foods найдены следы пестицида глифосата, его применяют для борьбы с сорняками на полях. Научные исследования показывают, что вещество может провоцировать рак.

Селяне негодуют

Во многих странах пока с осторожностью подходят к искусственным мясным продуктам. К примеру, во Франции запретили использовать слово «мясо» на этикетках вегетарианских продуктов, то же самое касается и молока. Подобная практика введена в штате Миссури (США): там тоже нельзя использовать мясную терминологию для лабораторных аналогов. Это сделано в том числе для того, чтобы защитить продавцов натурального мяса от конкуренции с производителями растительных аналогов.

Растительный протеин

Например, Джон Макки, глава американской сети Whole Foods, специализирующейся на продаже органических продуктов, уверен, что растительные котлеты вредны для здоровья. Он подчеркивает, что в составе таких котлет много продуктов глубокой переработки (то же, что фастфуд, продукты быстрого приготовления и готовые завтраки). Употребление такой пищи приводит к перееданию и, как следствие, ожирению.

Альтернатива из пробирки

Пока основную конкуренцию на рынке растительному мясу составляет традиционная фермерская продукция. Но через несколько лет все может измениться. Еще один способ получить искусственное мясо — вырастить его в лаборатории. Продукт можно получать из мышечной ткани животных или из стволовых клеток.

Первая попытка вырастить искусственное мясо была предпринята в 2013 году голландским фармакологом Марком Постом. Тогда эта затея обошлась в 300 тысяч долларов, но за несколько лет себестоимость лабораторной котлеты упала в десятки тысяч раз. Теперь бургер из нее стоит всего 11 долларов.

Недавно созданием мяса занялись и в России. На производство небольшой котлеты весом 40 граммов ушло 900 тысяч рублей. Специально для этого на базе «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» была создана лаборатория тканевой инженерии.

Искусственное мясо, выращенное в российской лаборатории

Проект еще сыроват. Съесть эту «котлету» теоретически можно, но она безвкусная и совсем не похожа на говядину по цвету. «Сейчас это мясо на 30 процентов похоже на обычное. С натяжкой — на 50 процентов. У него не тот цвет, это тоже важно», — рассказали в лаборатории. Более того, в нестерильной атмосфере такое мясо находиться не может: попав на кухонный стол, оно моментально испортится. Отечественные производители уверяют, что на полках магазинов продукт появится уже в 2023 году, за килограмм предполагают брать 800 рублей, но дальше громких заявлений дело не идет.

В любом случае говорить о промышленном производстве пробирочного мяса пока рано, предполагается, что в рестораны его начнут поставлять не раньше 2021 года. Масштабных исследований о вреде или пользе лабораторного мяса пока не проводилось, для этого нужно больше времени.

Уже сейчас человечеству пора искать альтернативу привычным продуктам. По прогнозам ООН, через несколько десятилетий — к 2050 году — население планеты увеличится почти до 10 миллиардов человек против сегодняшних 7,8. Есть риск, что из-за перенаселения еды всем может не хватить.