» » Австралийцы были вынуждены спасаться от пожара на пляже

Австралийцы были вынуждены спасаться от пожара на пляже

Австралийцы были вынуждены спасаться от пожара на пляже

Накануне Нового года группа людей была вынуждена укрыться на пляже после того, как огонь добрался до городка Роздейл в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Отступление к океану было вынужденным – населенный пункт оказался во власти лесных пожаров, бушующих в Австралии. Огонь отрезал пути эвакуации и местным жителям пришлось искать спасения у самой воды, откуда их вывезли при помощи лодок.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и обошлось без жертв, чего не скажешь о ситуации с австралийскими пожарами в целом – в СМИ регулярно поступают сведения о погибших и пострадавших.

Кроме того, в четверг, 2 января, стало известно об объявлении массовой эвакуации на юго-востоке страны. В штате Новый Южный Уэльс свои дома за 48 часов покинут более четырех тысяч человек.

03 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна
Хочу все знать

На Филиппинах число погибших из-за тайфуна "Урсула" возросло до 41

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Интересные факты о Южном полюсе.
Хочу все знать

Интересные факты о Южном полюсе.

Южный полюс - южная оконечность оси земли, расположенная в широте 90 градусов на юге в Антарктиде.  Область вокруг Южного полюса - плато в западно-центральной Антарктиде.  Этот ориентир находится
Самые известные пожары в мире
Хочу все знать

Самые известные пожары в мире

Пожары можно назвать спутниками прогресса. Как только люди вышли из каменных пещер и начали возводить жилища из дерева, им пришлось начать борьбу с огнем, который время от времени «навещал» их дома,
Почему Южный полюс холоднее Северного полюса?
Хочу все знать

Почему Южный полюс холоднее Северного полюса?

Обычно слово «север» ассоциируется с холодом, а слово «юг» — с теплом. Понятия «Северный полюс» и «Южный полюс» вроде бы должны иметь аналогичную смысловую нагрузку по отношению к теплу, и означать,
Почему огонь горячий?
Хочу все знать

Почему огонь горячий?

Для каждого топлива существует своя температура возгорания.
12 занимательных фактов про Новый Год
Хочу все знать

12 занимательных фактов про Новый Год

В Индии, где 82 процента населения составляют индийцы, Новый Год отмечают, как и в большинстве стран, 1 января. А в Непале Новый Год отмечают 17-18 апреля.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКак выглядит заброшенный город будущегоКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииДостоинства ИБП марки Apc5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаКак алкоголь вредит печени?Найден способ восстановить зубную эмальСтресс помогает справиться с вредными мутациями


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+