Наверняка вы и раньше об этом слышали: слишком много алкоголя вредно для печени.

Но что на самом деле происходит в печени, после того как вы выпили пару бокалов пива в компании друзей? И что считать слишком большим количеством алкоголя?

В этой статье мы расскажем, почему и как алкоголь вредит печени и сколько нужно выпить, чтобы возник негативный эффект.

Печень — очистное сооружение вашего организма

Уже через пять минут после первого бокала пива можно измерить алкоголь в крови. Желудок и тонкая кишка быстро поглощают алкоголь и переносят его по воротной вене в печень.

То есть, на печень алкоголь в организме влияет в первую очередь — сразу же, как только вы его выпили.

Печень работает как большое очистное сооружение, которое постоянно сжигает выпитое спиртное. Она разлагает его: сначала — до ядовитого вещества под названием ацетальдегид, а затем — до ацетата, который безвреден.

Когда печень превращает алкоголь в ацетальдегид и ацетат, она выделяет энергию. Ацетат безопасен и выводится с мочой, тогда как ацетальдегид токсичен и даже в небольших количествах вызывает классический похмельный синдром.

Почему алкоголь может привести к ожирению печени

Проблема в том, что когда печень занята удалением алкоголя из организма, она не может одновременно перерабатывать жиры.

В результате жиры накапливаются в ее клетках. А это ведет к ожирению печени.

Избыток энергии от переработки алкоголя может также привести к тому, что сама печень начнет вырабатывать лишний жир из продукта распада — ацетата. Таким образом ожирение печени возникает, когда у человека есть лишний жир в этом органе, а диагноз ставят, если более 5% клеток печени содержат жир.

Вы можете вернуться с ожирением печени с фестиваля в Роскилле

Печень — выносливый орган, так что если вы время от времени выпиваете пару бокалов пива, она с этим справится. Никаких проблем.

Но при активном употреблении алкоголя печень начнет накапливать жир в своих клетках. Она способна заполнить более двух третей клеток жиром.

Вообще-то уже после одной хмельной недели на музыкальном фестивале в Роскилле вы можете вернуться домой с ожирением печени.

В большинстве случаев ожирение печени не влечет за собой серьезных проблем и быстро проходит само, когда вы снижаете потребление алкоголя.

Когда ожирение печени переходит в цирроз

Но если вы продолжите выпивать слишком много, лишний жир будет вредить клеткам печени, и они начнут умирать. Тогда активизируется иммунная защита, и печень воспалится.

У 10-20% злоупотребляющих алкоголем обладателей воспаленной печени в этом органе начинает образовываться рубцовая ткань.

Образно можно сравнить это с бросанием дров в костер: чем больше вы пьете, тем больше рубцовой ткани постепенно возникает в печени.

Если человек долгое время страдает от ожирения печени и образования в ней рубцовой ткани, то в конце концов он столкнется с циррозом печени, а это серьезное заболевание.

Когда печень перестает работать?

Но какое количество алкоголя можно считать чрезмерным?

Если брать с небольшим запасом, то рекомендуется пить не больше семи стандартных доз алкоголя в неделю женщинам и четырнадцати стандартных доз алкоголя — мужчинам. Кроме того, стоит избегать «загулов» — то есть не пить больше пяти стандартных доз алкоголя в течение короткого времени.

Для тех, кто пьет больше установленной Национальным советом здравоохранения дозы в 14 стандартных доз алкоголя для женщин и 21 стандартной дозы алкоголя для мужчин, минимум в четыре раза возрастает риск цирроза, чем для тех, кто довольствуется всего парой стандартных доз в неделю.

Так что вот вам веская причина пить поменьше шнапса и пива на грядущих рождественских выходных, если, конечно, не хотите присоединиться к миллиону датчан, страдающих от ожирения печени.

А если вы — уже один из них, то тем более.

Разные типы заболеваний печени

Диагноз «ожирение печени» ставят, когда более 5% клеток печени содержат жир. Жир может появиться из-за алкоголя, лишних калорий или и того и другого сразу. По оценкам, каждый четвертый взрослый датчанин страдает от ожирения печени.

Воспаление печени (или жировой гепатоз) возникает, когда жир начинает «угнетать» клетки печени, часть из которых от этого разрушаются. Разрушенные клетки печени привлекают лейкоциты иммунной системы, и начинается небольшое воспаление. От 5 до 10% людей с ожирением печени страдают от гепатоза.

Если воспаление продолжается много лет, оно может вызвать цирроз печени. Цирроз — серьезное заболевание, при котором здоровые клетки печени вытесняются большим количеством рубцовой ткани. Рубцовая ткань формируется в результате многолетнего воспаления. У от 5 до 10% больных воспаление печени переходит в цирроз.

Связанные с алкоголем болезни печени

Печень начинает болеть из-за токсичного воздействия алкоголя.

Чаще всего в печени накапливается жир. В более редких случаях развивается цирроз печени.

Ожирение печени сходит на нет, если человек прекращает употреблять алкоголь или хотя бы ограничивает его количество. А вот цирроз печени — серьезное хроническое заболевание, хотя его течение и можно облегчить, если человек полностью прекратит пить алкоголь.

Таким образом, при лечении в первую очередь надо завязать со спиртным.