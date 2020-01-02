» » Как выглядит заброшенный город будущего

Как выглядит заброшенный город будущего

Как выглядит заброшенный город будущего

В центре Аризоны можно найти необычный объект — экспериментальный город, спроектированный с расчетом на несколько тысяч человек. Однако сейчас в нем всего несколько десятков жителей. Весь проект завершен лишь на 5%.

Как пишет Science Alert, город получил название «Аркозанти», его задумал итальянский архитектор Паоло Солери, который мечтал создать «лабораторию», где ежедневные задачи выполнились бы с помощью естественных источников энергии.

Как выглядит заброшенный город будущего

Как выглядит заброшенный город будущего

Урбанистическую мечту Солери начали строить в пустыне Сонора. Вместо источников искусственного освещения здесь были бы лучи солнца, а вместо кондиционеров — растительность, которая бы создавала тень. По ходу строительства идею подобного города будущего подхватили в других странах: Катаре, Саудовской Аравии, Канаде, Малайзии.

Так, арабы начали работать над системами пневматического трубопровода для мусора, роботами-рабочими, беспилотными такси. В Малайзии хотят создать город, где все растения поливаются самостоятельно, а в домах стоят самовосстанавливающиеся окна. В Торонто же может появиться дорожное покрытие с подогревом. На фоне этих идей Аркозанти, который был задуман в 1960-м году, выглядит устаревшим, тем более место расположения города выбрано максимально неудачно.

Как выглядит заброшенный город будущего

Как выглядит заброшенный город будущего

С другой стороны, часть идей города Аркозанти далека от устаревания. Его создатель был одним из первых сторонников местного производства продуктов питания, солнечной энергии и пешеходных районов — концепций, которые сейчас считаются передовыми в городском планировании. Сам город, кажется, так и останется мечтой Солери, который умер еще 2013 году. К этому моменту в выбранной под город части пустыни ничего не строили уже 25 лет.

02 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Сколько стоит построить город на Марсе?
Хочу все знать

Сколько стоит построить город на Марсе?

Мы уже неоднократно слышали новости о том, что на Марсе после его колонизации будут строить не просто небольшие поселения, а целые города. Конечно, «прямо сейчас» этого делать никто не будет, ведь
В каких городах живет большинство населения Земли
Хочу все знать

В каких городах живет большинство населения Земли

Есть крупные города, а есть маленькие, однако есть еще одна категория городов это города-гиганты. 
В 2014-ом году в Калифорнии построят город для геев под названием Boom
Хочу все знать

В 2014-ом году в Калифорнии построят город для геев под названием Boom

Около десятка архитектурных бюро работают над проектами гей-города, который планируется возвести в пустыне, недалеко от Палм-Спрингс. Площадь будущего городка Boom, составит около 40 гектаров. В нем
Самый древний город в мире
Хочу все знать

Самый древний город в мире

На звание самого древнего города в мире есть несколько претендентов: российский город - Дербент, расположенный в Сирии Дамаск, иранский город – Сузы, Библос, Алеппо и многие другие. Все они пронесли
Подземный город Кубер-Педи
Хочу все знать

Подземный город Кубер-Педи

В центре Южной Австралии находится небольшой шахтерский городок Кубер-Педи, название которого в переводе с языка австралийских аборигенов переводится как «нора белого человека». Расположен город в
Какой город является крупнейшим в мире?
Хочу все знать

Какой город является крупнейшим в мире?

По определению крупнейший город мира является чем-то вроде загадки.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаСтресс помогает справиться с вредными мутациямиЭффект черной каплиФитинги для трубПоследнее наступление Адольфа ГитлераРекомендации по выбору кафельной плитки для ванной комнатыИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+