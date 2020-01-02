Как выглядит заброшенный город будущего

В центре Аризоны можно найти необычный объект — экспериментальный город, спроектированный с расчетом на несколько тысяч человек. Однако сейчас в нем всего несколько десятков жителей. Весь проект завершен лишь на 5%.

Как пишет Science Alert, город получил название «Аркозанти», его задумал итальянский архитектор Паоло Солери, который мечтал создать «лабораторию», где ежедневные задачи выполнились бы с помощью естественных источников энергии.

Урбанистическую мечту Солери начали строить в пустыне Сонора. Вместо источников искусственного освещения здесь были бы лучи солнц а, а вместо кондиционеров — растительность, которая бы создавала тень. По ходу строительства идею подобного города будущего подхватили в других странах: Катаре, Саудовской Аравии, Канаде, Малайзии.

Так, арабы начали работать над системами пневматического трубопровода для мусора, роботами-рабочими, беспилотными такси. В Малайзии хотят создать город, где все растения поливаются самостоятельно, а в домах стоят самовосстанавливающиеся окна. В Торонто же может появиться дорожное покрытие с подогревом. На фоне этих идей Аркозанти, который был задуман в 1960-м году, выглядит устаревшим, тем более место расположения города выбрано максимально неудачно.

С другой стороны, часть идей города Аркозанти далека от устаревания. Его создатель был одним из первых сторонников местного производства продуктов питания, солнечной энергии и пешеходных районов — концепций, которые сейчас считаются передовыми в городском планировании. Сам город, кажется, так и останется мечтой Солери, который умер еще 2013 году. К этому моменту в выбранной под город части пустыни ничего не строили уже 25 лет.