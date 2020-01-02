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Ученые считают динозавров-нанотиранов детенышами тираннозавров

Ученые считают динозавров-нанотиранов детенышами тираннозавров

Изучение структуры костей загадочных миниатюрных динозавров - нанотиранов - помогло ученым доказать, что они были не отдельным видом хищных ящеров, а детенышами тираннозавров, "королей мезозоя". Об этом палеонтологи пишут в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Как правило, все музеи выставляют лишь самые большие и впечатляющие окаменелые останки динозавров и игнорируют все остальные окаменелости. Проблема же заключается в том, что останки менее крупных особей могли принадлежать детенышам этих ящеров. Наше исследование показывает, что тираннозавры становились "королями" еще до того, как они полностью вырастали", - пишут ученые.

За последние годы облик тираннозавров и их ближайших родичей из числа так называемых тетануров (Tetanurae) пережил радикальные изменения. В частности, сейчас палеонтологи предполагают, что тираннозавры были быстро бегающими пернатыми существами, а не неповоротливыми чешуйчатыми и зубастыми рептилиями, какими их изображают фильмы конца прошлого века.

Вдобавок, открытия последних лет заставили ученых усомниться во многих других чертах этих древних ящеров. К примеру, палеонтологи сейчас спорят о том, были ли "короли мезозоя" хищниками или падальщиками, как быстро они росли и как выглядели их новорожденные детеныши.

В частности, многие ученые предполагают, что молодые тираннозавры были непохожи на взрослых особей и занимали совершенно иные экологические ниши, у них была другая диета. По этой причине исследователи ожесточенно спорят о том, являются ли так называемые нанотираны (Nanotyrannus lancensis) отдельным видом хищных динозавров размером с лошадь или просто молодыми тираннозаврами (Tyrannosaurus rex).

Этот вопрос уже много лет изучает палеонтолог из университета Северной Каролины в Роли (США) Линдси Занно. Недавно ее команде удалось приблизиться к ответу - исследователи изучили окаменелые останки двух предположительных нанотиранов, найденные в 2002 и 2006 годах на территории штата Монтана, в знаменитой формации Хелл-Крик.

"Годичные кольца" тираннозавров

Первооткрыватели этих окаменелостей (получивших клички Джейн и Пити), опираясь на структуру берцовых костей, предполагали, что этим особям было примерно по 9 и 11 лет. Это открытие возродило спор о том, существовали ли нанотираны и как быстро росли тираннозавры. Занно и ее коллеги попытались ответить на этот вопрос, изучив внутреннюю структуру костей Джейн и Пити.

Как объясняют ученые, костная ткань всех многоклеточных животных состоит из множества своеобразных "годичных колец" - слоев минерализованной ткани, отражающих то, как быстро рос их обладатель и как много времени ушло на его превращение во взрослую особь. Руководствуясь этой идеей, ученые просветили несколько сегментов берцовых и бедренных костей нанотиранов и подсчитали число слоев в них.

Эти замеры указали на то, что предшественники Занно и ее коллеги недооценивали возраст древних рептилий. И тот, и другой динозавр на самом деле были на два-три года старше, чем считали палеонтологи. С другой стороны, внутренняя структура их костей была больше похожа на то, как устроены аналогичные части скелета юных рептилий, а не взрослых животных, которыми должны быть нанотираны.

В частности, в костях Джейн и Пити отсутствовали следы особой структуры, которую биологи называют внешней фундаментальной системой (external fundamental system), означающей, что их обладатель достиг взрослых размеров и прекратил расти. Толщина "годичных колец" также указывает на то, что их обладатели росли очень быстро, как и современные млекопитающие и птицы, поэтому они должны были достичь гораздо более крупных размеров, чем предполагаемые нанотираны.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что не только Nanotyrannus lancensis, но и другие виды "карликовых" тираннозавров на самом деле могут быть не отдельными видами хищных ящеров, а молодыми Tyrannosaurus rex на разных этапах их развития. Дальнейшее изучение структуры костей динозавров, как надеются Занно и ее коллеги, поможет найти ответ на этот вопрос.

02 январь 2020 /
Хочу все знать
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