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Энди Белл утверждает, что он отказался от секса с инопланетянином, потому что он гей

Энди Белл утверждает, что он отказался от секса с инопланетянином, потому что он гей

Поп-легенда Энди Белл рассказал, как ему однажды пришлось отказаться от секса с похотливым инопланетянином. Певец утверждает, что однажды ночью его специально посетили 1000 космических кораблей и “летающих ангелов”.

Но он отверг инопланетян, которые появились в его доме в Лаймхаусе, Восточный Лондон, потому что он гей.

Энди, рассказал: "один из ангелов спросил, хочу ли я испытать, каково это-заниматься любовью с инопланетянином, но я просто подумал: "Нет".

“Я просто подумал, что еще не совсем готов к этому, потому что все они сексуальны, все вместе, все перемешаны, как единый организм.

То, что остановило меня от этого, потому что я говорю, что я гей, а эти инопланетяне не является ни геем, ни натуралом, ни женщиной, ни мужчиной, все это у них смешано вместе.

-Я не хотел идти с женщиной. Вот так оно и есть.”

Энди описал мартовский визит пришельцев, как “действительно замечательную вещь”.

И он говорит, что общается с марсианами через “щелчок в голове, как радио включить”.

02 январь 2020 /
Хочу все знать
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