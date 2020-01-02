Энди Белл утверждает, что он отказался от секса с инопланетянином, потому что он гей
Поп-легенда Энди Белл рассказал, как ему однажды пришлось отказаться от секса с похотливым инопланетянином. Певец утверждает, что однажды ночью его специально посетили 1000 космических кораблей и “летающих ангелов”.
Но он отверг инопланетян, которые появились в его доме в Лаймхаусе, Восточный Лондон, потому что он гей.
Энди, рассказал: "один из ангелов спросил, хочу ли я испытать, каково это-заниматься любовью с инопланетянином, но я просто подумал: "Нет".
“Я просто подумал, что еще не совсем готов к этому, потому что все они сексуальны, все вместе, все перемешаны, как единый организм.
То, что остановило меня от этого, потому что я говорю, что я гей, а эти инопланетяне не является ни геем, ни натуралом, ни женщиной, ни мужчиной, все это у них смешано вместе.
-Я не хотел идти с женщиной. Вот так оно и есть.”
Энди описал мартовский визит пришельцев, как “действительно замечательную вещь”.
И он говорит, что общается с марсианами через “щелчок в голове, как радио включить”.
Каково это — лечить людей от гомосексуализма
Мэри Белл, девочка-убийца
Самые принципиальные футбольные арбитры
Интересный факт о песне «Speak Softly Love» (тема любви из фильма "Крёстный отец")
Почему мужчинам нужен только секс
В каждом мультфильме Pixar появляется номер A113
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ