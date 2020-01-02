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Ученые были правы. Как в 2019 году мир окончательно признал проблему изменения климата

Ученые были правы. Как в 2019 году мир окончательно признал проблему изменения климата

Пожары в 2019 году стали одними из самых суровых за последние десятилетия

Ничто не вечно. Менее десяти тысяч лет назад Сахара была пышной и тропической местностью, с лесами, сгруппированными вокруг самого большого пресноводного озера на планете. Озеро исчезло за несколько сотен лет и сегодня на его месте нет ничего, кроме пыли. Климат всегда менялся. Но то, что климат менялся в прошлом, не означает, что в этот раз мы не несем ответственности за происходящие изменения. Так, 2019 можно смело назвать годом, в котором мир, наконец, признал проблему изменения климата. Ударные волны жары, засуха, наводнения, сильнейшие ураганы и лесные пожары — таким мы запомним самый теплый год в истории.

Как пишет в своей авторской колонке Scientific American климатолог NASA Кейт Марвел, все это время ученые были правы. На протяжение последних десяти лет специалисты отслеживали происходящие изменения, большинство из которых были вполне ожидаемы. Но сегодня изменение климата происходит слишком стремительно и это — серьезный повод для беспокойства.

Взгляд с двух сторон

За прошедшее десятилетие мир не раз слышал заверения политиков о необходимости борьбы с изменением климата. Многочисленные саммиты и даже подписание Парижского соглашения по климату все равно привели к тому, что 2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Несмотря на несколько крупных саммитов проведенных под эгидой ООН, далеко не все страны готовы идти на серьезные изменения. Так, Индия не обещает сократить использование угля, представители США отказываются выступать на конференции, а президент Бразилии все так же публично отрицает изменение климата. Более того, в ходе последнего саммита в Чили, который состоялся между 2 и 13 декабря, страны-участницы не приняли на себя никаких обязательств и не договорились о каких-либо резолюциях по регулированию количества вредных выбросов в атмосферу.

Ученые были правы. Как в 2019 году мир окончательно признал проблему изменения климата

На фото климатическая забастовка в США. Надпись на плакате: климатическая чрезвычайная ситуация

С другой стороны, бездействие мировых лидеров породило волну протестов, участниками которых стали представители молодого поколения. И это не удивительно: прямо на глазах молодых людей их будущем торговали ради сиюминутной прибыли. В ходе протестов, которые прокатились по многим странам мира, улицы крупных городов были переполнены разгневанными детьми и разбитыми горем родителями. В дальнейшем молодых людей поддержали 11 тысяч ученых из разных стран мира — по мнению исследователей мы находимся в чрезвычайной климатической ситуации и если ничего не изменится, то светлое будущее, к которому готовили молодое поколение, может так и не наступить.


Что нас ждет?
Ученые были правы. Как в 2019 году мир окончательно признал проблему изменения климата

Надпись на плакате: у нас нет запасной планеты

Как пишет Wired.com, еще одним печальным итогом 2019 года стало осознание того, что для сильных мира сего десятилетия научных исследований являются попросту недостаточной мотивацией. Однако это не значит, что ничего сделать нельзя. Чтобы внести свой вклад в борьбу с изменением климата, каждый из нас может постепенно менять свои повседневные привычки, параллельно оказывая давление на политических лидеров. По мнению исследователей, при соблюдении следующих пунктов, мы можем дать отпор надвигающейся катастрофе:


Отказ от красного мяса
Отказ от частых авиаперелетов
Сокращение рождаемости
Изменение потребительских привычек
Редкое использование автомобиля

Подробнее о мерах, которые может предпринять каждый, читайте в нашем материале о борьбе с изменением климата.

02 январь 2020 /
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