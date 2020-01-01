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Наука есть. Новогодний стол

Наука есть. Новогодний стол

Запеченная утка, оливье, селедка под шубой, холодец и заливное. Почему важно знать законы расширения газов, когда открываешь бутылку шампанского. Почему селедку под шубой лучше готовить с лакмусовой бумажкой. И что общего у кожуры мандарины и спасательного жилета, кроме цвета.

Прием пищи для нас — простой и привычный ритуал. Вряд ли кто-то задумывается за завтраком или обедом, что процесс приготовления еды тесно связан с различными сферами науки. Кулинария находится на стыке сразу нескольких наук — химии, физики и биологии. И понимание процессов, которые происходят при варке яйца или обжаривании стейка, значительно упростит приготовление пищи и сократит количество кулинарных неудач.

Это только кажется, что нет ничего проще, чем сварить яйцо всмятку. Знание о том, что желток и белок сворачиваются при разных температурах, поможет выбрать оптимальное время варки. Также надо помнить, что внутри яйца находится кислород, объем которого при повышении температуры меняется. Что приводит к лопанью скорлупы. Чтобы этого избежать, достаточно проткнуть яйцо иголкой. Погрузиться в науку еды помогут наши ведущие. Профессиональный повар будет готовить сложные блюда, а химик — объяснять и наглядно демонстрировать физические и химические процессы, которые происходят с пищей в процессе готовки.

01 январь 2020 /
Хочу все знать
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