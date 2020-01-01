Тайны мира » Хочу все знать » Клад золотых монет нашли в Израиле
Клад золотых монет нашли в Израиле
Клад 1200-летних золотых монет был найден в Древней "копилке", обнаруженной в Израиле.
Монеты были спрятаны в небольшом глиняном кувшине и были найдены израильским Управлением древностей В Явне, городе в Центральном районе страны.
Среди золотых монет был золотой динар времен правления халифа Гаруунда а-Рашида - человека, на котором была основана история арабских ночей.
"Это, без сомнения, уникальная и захватывающая находка",-сказал один из ведущих археологов Лиат Надав-Зив.
01 январь 2020 /
Похожие новости
От чего зависит стоимость монеты?
Даже если вы не коллекционер монет, полезно представить, что у вас в кармане или в копилке.
Альбомы для рублевых монет
Нумизматика существует уже на протяжении многих столетий, и актуальна до сегодняшних дней. И в настоящее время есть немало людей, всерьёз увлекающихся коллекционированием рублёвых монет.
Самые дорогие монеты России
Россия богата своей историей. А это говорит о том, что многие вещи, которые попали к нам в руки из прошлых столетий стоят огромных денег. Монеты не стали исключением, музеи, впрочем, как и
Самые известные клады в России
Пока одни только мечтают найти ценные артефакты, другие, вооружившись инструментарием, направляются на раскопки. Находка древних сокровищ всегда волнующее событие. Сколько на сегодняшний день найдено
Самая дорогая валюта — кувейтский динар
Сейчас за 1 кувейтский динар могут дать 2.67 евро или 3.65 долларов.
Почему монеты ребристые?
Изначально стоимость монет была равна количеству металла, которое в них содержалось.
Комментарии
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаСтресс помогает справиться с вредными мутациямиЭффект черной каплиФитинги для трубПоследнее наступление Адольфа ГитлераРекомендации по выбору кафельной плитки для ванной комнатыИсследована гидродинамика процесса письма
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ