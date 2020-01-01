Клад золотых монет нашли в Израиле

Клад 1200-летних золотых монет был найден в Древней "копилке", обнаруженной в Израиле.

Монеты были спрятаны в небольшом глиняном кувшине и были найдены израильским Управлением древностей В Явне, городе в Центральном районе страны.

Среди золотых монет был золотой динар времен правления халифа Гаруунда а-Рашида - человека, на котором была основана история арабских ночей.

"Это, без сомнения, уникальная и захватывающая находка",-сказал один из ведущих археологов Лиат Надав-Зив.