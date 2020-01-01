Люди в Северной Америке делали татуировки 2000 лет назад

Археологи из Вашингтонского государственного университета обнаружили древнейший татуировочный инструмент на западе Северной Америки. Этот инструмент был сделан около 2000 лет назад предками народа Пуэбло на территории современной Юго-Восточной Юты.

Ведущий автор исследования Эндрю Гиллрит-Браун наткнулся на этот инструмент, когда проводил инвентаризацию артефактов, находившихся на хранении более четырех десятилетий. Его открытие отодвигает самые ранние свидетельства татуировки на западе Северной Америки более чем на 1000 лет. Она также дает новое понимание жизни доисторических людей.

"О татуировке доисторических людей на Юго-Западе не говорят много, потому что никогда не было никаких прямых доказательств, подтверждающих ее”, - сказал Гиллит-Браун. "Этот инструмент татуировки предоставляет нам информацию о прошлой юго-западной культуре, которую мы раньше не знали.”

Хотя татуировка является общей формой выражения среди коренных культур во всем мире, мало что известно о том, когда и почему эта практика началась. Это особенно верно в таких местах, как юго-запад Соединенных Штатов, где татуировки не были идентифицированы на сохранившихся человеческих останках. Археологи опирались на визуальные изображения в древних произведениях искусства, чтобы проследить происхождение татуировки в этом регионе.

Недавно идентифицированный инструмент состоит из 3,5-дюймовой деревянной ручки сумаха, которая связана с расщепленными листьями юкки и содержит два шипа кактуса, которые окрашены в черный цвет на кончиках. "Остатки пятен от татуировочных пигментов на кончике были тем, что сразу же вызвало мой интерес как возможный инструмент татуировки”,-сказал Гиллрит-Браун.

Он проанализировал наконечники с помощью сканирующего электронного микроскопа, рентгеновской флуоресценции и энергодисперсионной лучевой спектроскопии, а затем испытал их на коже свиньи. Кристаллическая структура пигмента была видна и, как оказалось, содержит углерод, который обычно используется для татуировки.