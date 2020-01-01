Продолжается мощная вспышка полярных стратосферных облаков

Впечатляющее проявление полярных стратосферных облаков (ПСК), начавшееся два дня назад, по-прежнему сильно распространяется за Полярным кругом. Эта фото графия, сделанная Андерсом Густавссоном:

"Цвета были потрясающими", - говорит Густавссон."

"За годы, проведенные в Арктике, это было одно из величайших зрелищ, которые я когда-либо видел."