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Продолжается мощная вспышка полярных стратосферных облаков

Продолжается мощная вспышка полярных стратосферных облаков

Впечатляющее проявление полярных стратосферных облаков (ПСК), начавшееся два дня назад, по-прежнему сильно распространяется за Полярным кругом. Эта фотография, сделанная Андерсом Густавссоном:

"Цвета были потрясающими", - говорит Густавссон."

Продолжается мощная вспышка полярных стратосферных облаков

"За годы, проведенные в Арктике, это было одно из величайших зрелищ, которые я когда-либо видел."

01 январь 2020 /
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