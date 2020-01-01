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Продолжается мощная вспышка полярных стратосферных облаков
Впечатляющее проявление полярных стратосферных облаков (ПСК), начавшееся два дня назад, по-прежнему сильно распространяется за Полярным кругом. Эта фотография, сделанная Андерсом Густавссоном:
"Цвета были потрясающими", - говорит Густавссон."
"За годы, проведенные в Арктике, это было одно из величайших зрелищ, которые я когда-либо видел."
01 январь 2020 /
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