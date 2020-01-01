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Samsung создал "существо искусственного интеллекта"

Samsung создал "существо искусственного интеллекта"

Технологический гигант покажет потенциально "следующий уровень" искусственного интеллекта, известный как NEON на следующей неделе.

Amazon Alexa, который сидит в вашем доме и принимает голосовые команды, позволяющие ему воспроизводить музыку, активировать свет, читать заголовки новостей и многие другие функции, является одним из нескольких интеллектуальных персональных помощников, которые в настоящее время борются за доминирование наряду с Google Home и Apple HomePod.

Теперь, однако, Samsung объявила, что она покажет, что может быть первым действительно следующим поколением персонального голосового помощника на выставке потребительской электроники (CES) 7 января.

Согласно серии загадочных твитов и комментариев, этот новый "искусственный человек" будет называться NEON, и это будет полноценное "существо искусственного интеллекта", которое даже может служить вам лучшим другом.

"Наконец создан искусственный интеллект, который заставит вас задаться вопросом, кто из вас настоящий"

01 январь 2020 /
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