Ученые разработали метод предсказания Эль-Ниньо

Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.

Во время Южной осцилляции, фазой которого является Эль-Нино, поверхностные воды океана нагреваются и смещаются к востоку. Замедляются пассаты, почти прекращается подъем глубинных вод — апвеллинг. До сих пор специалистам удавалось предсказывать явление за полгода.

Теперь же специалисты из Потсдамского института изучения климатических изменений и Гисенского университета совместно с коллегами Пекинского педагогического университета предложили метод, основанный на теории сложности вычислений. Восточную часть Тихого океана поделили на квадратные сектора.

Температура каждого сектора сравнивается как с соседними, так и с более отдаленными, позволяя оценить степень неупорядоченности системы.

Сравнивая эту степень, исследователям удалось выделить паттерн: года с высокой степенью неупорядоченности предшествуют возникновению Эль-Ниньо через год. Проанализировав данные об изменении температуры с 1984 по 2018 год, им удалось предсказать девять из десяти фаз Южной осцилляции. Кроме того, выяснилось, что более высокой степени степень неупорядоченности соответствовало более сильное колебание.