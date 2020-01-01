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Индия в 2020 году отправит на Луну посадочную миссию «Чандраян-3»

Индия в 2020 году отправит на Луну посадочную миссию «Чандраян-3»

Индия намерена в 2020 году отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3", в составе которой будет только посадочный модуль. Об этом сообщил госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском правительстве космическую отрасль.

"Миссия "Чандраян-3", скорее всего, будет запущена в 2020 году. Она будет довольно экономичной. Орбитальный аппарат уже находится там [на орбите Луны] и функционирует, так что мы будем сокращать расходы. Будет доставлена только посадочная миссия, "

Джитендра Сингх подтвердил, что Индийская организация космических исследований (ISRO) уже приступила к работе над вторым спускаемым аппаратом, после того как в минувшем сентябре при жесткой посадке был потерян первый индийский лунный спускаемый аппарат "Викрам".

"Мы не должны характеризовать миссию "Чандраян-2" как провальную, потому что за всю мировую историю космических технологий не было ни одной страны, которая смогла бы добиться мягкой посадки на Луну менее чем за две попытки. США могли добиться этого только после шести или семи попыток. Нам столько ждать не нужно, мы опираемся на опыт других", — сказал чиновник.

Посадочный модуль "Викрам", входивший в состав индийской автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", должен был мягко сесть на спутник Земли 7 сентября, но на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом, после чего ударился о лунную поверхность и разбился.

"Викрам" должен был доставить на Луну небольшой луноход "Прагьян", которому предстояло исследовать район Южного полюса спутника Земли. Орбитальная станция "Чандраян-2" тем временем продолжает работу на орбите Луны.

01 январь 2020 /
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