» » В Волге поймали рыбу-мутанта с горбом

В Волге поймали рыбу-мутанта с горбом

В Волге поймали рыбу-мутанта с горбом

В Сызрани местный житель, рыбачивший на Волге в городской черте, поймал необычную рыбу — с горбом на спине.

«Вот такое чудо, горбатое перекореженное. Можно такого есть или нет?» — поинтересовался мужчина, выложив фото улова в социальных сетях.

Другие рыбаки предположили, что рыбий горб — это мутация, вызванная частым использованием электроудочек, и посоветовали есть добычу без страха.

Кто-то из комментаторов назвал ее «лосось речной в брачном наряде», а некоторые шутили: «Да это же горбуша!»

Опасения рыбака по поводу того, можно ли есть рыбу-мутанта, неслучайны: ранее из Волги уже вылавливали рыбу, чешуя которой была покрыта угрожающего вида красными пятнами. Ее, как оказалось, в пищу употреблять нельзя.

01 январь 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Какая красная рыба лучше
Хочу все знать

Какая красная рыба лучше

На Руси нарезка из красной рыбы с зеленью, приправленная ломтиком лимона, всегда была во главе стола. И сейчас хозяйки продолжают угощать домочадцев кулинарными шедеврами.
Чертов элеватор
Хочу все знать

Чертов элеватор

Записи из дневника немецкого солдата, который воевал под Сталинградом, попал в плен, а в 1953-м здоровый вернулся домой:«1 октября 1941. Наш штурмовой батальон вышел к Волге. Точнее, до Волги еще
14 предметов и бег вокруг бассейна
Хочу все знать

14 предметов и бег вокруг бассейна

Найдите 14 предметовКартинка отсюдаВоздушного змея, ложку, ботинок, книгу, карандаш, машину, коньки, змею, рыбу, птицу, сосиску, морковку, кусок пирога и мороженое. Волшебный квадрат, по которому
Дельфины помогают ловить рыбу бразильским рыбакам
Хочу все знать

Дельфины помогают ловить рыбу бразильским рыбакам

В городке Лагуна, на юге Бразилии, дельфины часто помогают местным рыбакам. Группа дельфинов гонит косяк рыбы к берегу, в это время рыболовы стоят на мелководье. Затем один из дельфинов в нужный
История удивительной любви
Хочу все знать

История удивительной любви

56 Номер французского журнала «Le magazine des voyages de peche» опубликовал удивительную историю любви. Арнольд Поинтер, рыбак из южной Австралии два года назад спас от смерти, освободив из сети и
10 фактов о пеликанах
Хочу все знать

10 фактов о пеликанах

1. Пеликан – это гигантская птица, у которой размах крыла более пяти метров, благодаря которым они способны взлетать на высоту в 3000 метров.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаСтресс помогает справиться с вредными мутациямиЭффект черной каплиФитинги для трубПоследнее наступление Адольфа ГитлераРекомендации по выбору кафельной плитки для ванной комнатыИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+