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Почему с возрастом ухудшается качество сна?

Почему с возрастом ухудшается качество сна?

В разном возрасте человеку требуется разное количество часов сна

Ни для кого не секрет, что в среднем и пожилом возрасте люди спят около 6-7 часов в сутки вместо 8-9 часов. Вместе с тем, исследователи больше обеспокоены не уменьшением количества часов сна с возрастом, а качеством сна. Дело в том, что по мере старения многие люди сталкиваются с нездоровым сном из-за возрастных физиологических изменений. Так, согласно метаанализу, проведенному специалистами из Калифорнийского университета Беркли, эти изменения могут начаться в возрасте тридцати лет. Исследование под названием “Сон и старение человека” опубликовано в журнале Neuron. Результаты показали, что чем старше мы становимся, тем больше нарушается наша способность к здоровому сну, во время которого организм восстанавливается и набирается сил, что ускоряет процесс старения.


Бессонные ночи

По мнению исследователей из Оксфордского университета, люди во всем мире страдают из-за депривации сна — состояния, которое возникает из-за хронического недосыпа. Помимо повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, рака и депрессии, недостаток сна снижает иммунитет и ухудшает когнитивные функции. Однако с возрастом наша потребность в количестве часов сна заметно снижается, а пожилые люди в целом спят на час меньше молодых, что считается естественным и не вредным для здоровья процессом. Тем не менее, с возрастом сон теряет свои восстановительные функции. восстановительный сон имеет тенденцию снижаться с возрастом. Люди проводят меньше времени в глубокой фазе сна (дельта-сне), которая ответственна за нормальную работу памяти и помогает восстанавливать психологическое и физиологическое здоровье.

Почему с возрастом ухудшается качество сна?

Исследователи полагают, что изменения качества сна по мере старения происходят незаметно для человека

Возрастные изменения дают о себе знать начиная с тридцати лет преимущественно у мужчин. По данным ЭЭГ или электроэнцефалографии, у некоторых мужчин дельта-сон снижается на 50% по сравнению со сном в возрасте 20 лет. Для женщин снижение меньше, но все же доходит до 25%. Это способствует вялости в течение дня и снижает качество сна. Из-за того, что недостаток ночного сна порождает сонливость в дневное время согласно результатам исследования 2007 года,10% людей в возрасте от 55 до 64 лет спят днем и 25% людей в возрасте от 75 до 84.

Сонливость застает врасплох

По мнению ученых, организм может привыкнуть к потере сна и маскировать симптомы. Кроме того, исследования показывают, что потребность в сне у пожилых людей накапливается и является хронической, однако мозг, почему-то, менее к ней чувствителен. Специалисты полагают, что эти изменения происходят настолько медленно, что люди их не осознают. Но можно ли обратить вспять подобные изменения, ведь они напрямую связаны со старением организма?

Учитывая, что подобное состояние может быть обусловлено биологически, вероятно, наука может сделать совсем немного. Исследователи называют здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и способность справляться со стрессом лучшим решением проблем с качеством сна. А вот что касается снотворного, то большинство лекарств обладают ограниченным действием и в основном нацелены на борьбу с тревогой.

29 декабрь 2019 /
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