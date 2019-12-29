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Прием антибиотиков во время беременности может вызвать заболевание легких новорожденного

Прием антибиотиков во время беременности может вызвать заболевание легких новорожденного

Ребенок, рожденный на 23 неделе, с легкостью может уместиться на ладони и весит всего около 500 грамм

Как известно, средняя продолжительность беременности составляет около 40 недель или 280 дней. В медицинской практике ребенка считают полностью доношенным в том случае, если он родился с 38 и до 42 недели беременности, однако абсолютно на любом сроке существует и риск преждевременных родов, которые несут большую угрозу для жизнеспособности ребенка, чьи жизненно важные органы еще не готовы к самостоятельному функционированию вне утробы матери. К счастью, благодаря развитию медицинских технологий, специалисты уже могут повысить шансы на выживаемость детей, рожденных после 23 недели внутриутробного развития. Вместе с тем, ученые выяснили, что прием антибиотиков во время беременности существенно снижает шанс на выживаемость недоношенного ребенка из-за развития у него синдрома легочной дисплазии.


Как антибиотики влияют на выживаемость новорожденных?

Благодаря прогрессу в развитии неонатологии, врачи могут спасти даже самого крайне недоношенного ребенка, обеспечив его необходимой терапией для последующего развития. Но несмотря на тщательный медицинский уход за недоношенными детьми, у них всё равно возникают различные серьезные заболевания. Из-за недостаточного развития дыхательной системы, у недоношенных детей в легких образуются рубцы и развивается воспалительный процесс. Повреждение легких на раннем этапе развития приводит к хроническому заболеванию легких, которое называется — бронхолегочная дисплазия. Данное заболевание считается одним из самых тяжелых и длительных осложнений у недоношенных детей, которое может сопровождать их на протяжении всей жизни.

Ученые выяснили, что данное заболевание напрямую связано с кислородом и дыхательными аппаратами, с помощью которых специалисты обеспечивают жизнедеятельность организма ребенка. В ходе исследования астматических заболеваний и пневмонии, ученые выяснили, что вещества, вызывающие воспаление, являются условно-патогенными и заселяют микрофлору кишечника. Причиной для превышения количества микроорганизмов, которые вызвали воспаление в теле, может стать ослабление иммунитета.

Прием антибиотиков во время беременности может вызвать заболевание легких новорожденного

У ребенка, родившегося задолго до предполагаемого дня родов, есть большая вероятность инвалидизации

Для того, чтобы выявить причины из-за которых впоследствии развивается бронхолегочная дисплазия у детей, ученые попытались идентифицировать события, которые могли повлиять на развитие ребенка в утробе матери. Выяснилось, что одной из возможной причин возникновения заболевания могли стать антибиотики. Ученые выявили, что у матерей, которые во время беременности были подвержены лечению антибиотиками, чаще рождались дети с бронхолегочной дисплазией. Но проверить и доказать данную связь на человеке, ученым пока не удается. Именно поэтому специалисты провели исследование на мышах, в ходе которого они постарались выявить причинно-следственную связь между антибиотиками и заболеванием.

Согласно статье, опубликованной на портале The Conversation.com, целью эксперимента было исследование влияния антибиотиков на развитие легких у потомства. Для этого ученые рассортировали беременных мышей на четыре группы в зависимости от сроков беременности. Первая группа подвергалась воздействию антибиотиков в течение всей беременности и в течение первых двух недель после рождения. Вторая группа мышей подвергалась воздействию только во время беременности, на третью группу воздействовали только во время кормления, а четвертую использовали в качестве контрольной и не применяли к ней антибиотиков.

После рождения потомства, всех мышей подвергли воздействию кислорода по аналогии с недоношенными человеческими детьми после рождения, провоцируя возможное развитие бронхолегочной дисплазии. В результате эксперимента выяснилось, что у всех новорожденных мышей в какой-то степени развивалась бронхолегочная дисплазия, но у мышей, чьи матери были подвержены более длительному воздействию антибиотиков, данное заболевание развивалось в наиболее тяжелой степени.

Прием антибиотиков во время беременности может вызвать заболевание легких новорожденного

Воздействие антибиотиков вызывало более тяжелую форму бронхолегочной дисплазии у мышей

Предположительно, антибиотики могли воздействовать на микробиом матери, вызывая в нем изменения, впоследствии наследуемые потомством. Таким образом, иммунные клетки новорожденных не могли противодействовать развивающейся патологии из-за изначальной слабости защитных сил организма. Таким образом, в настоящее время ученые не рекомендуют использовать антибиотики беременным, однако в случае отсутствия альтернативных методов лечения, врачи должны учитывать все риски не только для матери, но и для плода.

29 декабрь 2019 /
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